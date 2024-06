Liga A Prahova- primul eșalon județean- a fost câștigată, de câteva runde, de către CSO Băicoi, echipă care, în urma celor 34 de etape disputate în stagiunea 2023/ 2024 (competiție care a aliniat 18 echipe la start, din care au terminat întrecerea 17), a adunat 94 de puncte (31 de victorii, un egal și două eșecuri). A consemnat un golaveraj de 121 de goluri marcate și 21 primite.

Locul 2 în divizia a 4-a din Prahova a fost asigurat de Teleajenul Vălenii de Munte, cu 88 de puncte, iar pe 3 s-a situat CSO Boldești-Scăeni, cu 87 de puncte.

Echipa CSO Băicoi este antrenată de Valentin Lazăr, fostul mijlocaș de la Petrolul, Chimia Brazi, Dinamo, CSM Reșița, Concordia Chiajna, Sportul Studențesc, în vârstă de 34 de ani, acesta bifând și multe partide ca jucător.

După ultima etapa a Ligii A Prahova 2023-2024, echipei CSO Baicoi i-a fost decernat trofeul de campioană, președintele AJF – Silviu Crângașu și ”vicele” Cătălin Popescu oficiind festivitatea în care liderul Ligii A a primit trofeul, medaliile și tricourile de campioni..

Așadar, CSO Băicoi va reprezenta județul nostru la Barajul de promovare in Liga a 3-a, urmând să întâlnească în dublă manșă (16 iunie – în deplasare, ora 18,00 și 23 iunie-acasă, la Băicoi – ora 17,30) reprezentanta județului Giurgiu, FC Bolintin Malu Spart 2017, echipă care are, de asemenea, în componență, foști prim divizionari precum Pătulea, Tomozei, Neagoe etc.

Bolintin Malu Spart a câștigat play-off-ul campionatului din Giurgiu cu 11 victorii, un egal și două înfrângeri în 14 etape, la start fiind șapte formații. A adunat 36 de puncte Bolintin Malu Spart, cu un golaveraj de 43 de goluri marcate și 18 primite.

Campioana județului Giurgiu a avut un ecart de șase puncte peste locul 2, Victoria Adunații Copăceni, și șapte peste locul 3, AXI Adunații Copăceni.

Superlativele din Liga A Prahova, ­Ediția 2023-2024

Golgheterul ediției 2023-2024 a Ligii A Prahova a fost atacantul echipei CSO Teleajenul Vălenii de Munte, Andrei Ciobanu, cu 42 de goluri marcate.

Echipa cu cele mai multe goluri marcate a fost CSO Teleajenul Vălenii de Munte (123 goluri), în timp ce echipa cu cele mai puține goluri primate a fost CSO Boldești-Scăeni (11 goluri).

În cele 306 jocuri disputate în acest sezon au fost marcate un numar de 1208 goluri, rezultand o medie de 3,95 goluri/meci, adică un gol marcat la fiecare 22 minute!

De asemenea, am consemnat un numar de 31 egaluri, 160 victorii ale gazdelor și 115 victorii ale oaspeților.

La capitolul fair-play s-a remarcat CS Unirea Urlați, care a primit un singur cartonaș roșu și 26 cartonașe galbene. Din păcate, echipa mai înainte amintită a terminat pe ultimul loc și a retrogradat, alături de formația retrasă, CSC Berceni și Unirea Cocorăștii Colț, în timp ce CSO Comarnic speră să scape de retrogradare, prin obținerea unui loc în Liga a III-a de către CS Păulești.

Rezultatele ultimei etape și clasamentul final:

Unirea Cocorăștii Colț – CSC Berceni 3-0*

CS Mănești – Petrolul 95 Ploiești 3-3

FC Bănești – Petrosport Ploiești 3-0

CS Cornu – Avântul Măneciu 5-1

CSO Boldești – Unirea Urlați 10-0

Progresul Drăgănești – CSO Comarnic 3-1

CSO Băicoi – CS Vărbilău 3-0

AFC Brebu – CS Brazi 2-0

CS Câmpina – Teleajen Văleni 2-4