Consulatul general al României la New York va organiza pentru alegerile din toamna acestui an mai multe secţii de votare în oraşe cu comunităţi mari de români, dar care nu au avut niciodată posibilitatea să-şi exprime votul în acele locuri, a declarat, pentru AGERPRES, consulul general al României la New York, Mihaela-Simona Florea.

“Anul acesta este unul foarte încărcat din punct de vedere al proceselor electorale. Am finalizat cu bine prima rundă a alegerilor pentru Parlamentul European din 9 iunie. Am organizat în circumscripţia Consulatului de la New York opt secţii de votare în care cetăţenii români care trăiesc în aceste spaţii geografice au avut posibilitatea să-şi exprime votul. Urmează alegerile pentru preşedintele României. Ştim şi din experienţa anterioară că vor fi alegeri cu mult mai mult interes, iar oamenii vor veni probabil în număr foarte mare. Vom avea mult mai multe secţii de votare. Ne-am propus, în premieră, să organizăm secţii de votare în oraşe în care trăiesc cetăţeni români şi comunităţi mari de cetăţeni români, în care nu s-au organizat niciodată secţii de votare”, a precizat Mihaela-Simona Florea.

Consulul general a subliniat că vor fi asigurate toate condiţiile, în aşa fel încât românii care trăiesc în aceste zone şi doresc să-şi exprime dreptul la vot să o poată face fără să fie descurajaţi de distanţele foarte mari până la secţiile de votare.

“Vom organiza secţii de votare în Statul Maine, la Portland, unde nu s-a organizat niciodată, în statul Rhode Island, care este cel mai mic stat de pe cuprinsul Statelor Unite. Este un stat mic, dar bogat, în care trăiesc comunităţi de cetăţeni români, în care există biserică românească şi în care niciodată nu au fost organizate niciun fel de alegeri. Toţi aceşti români votau la New York. Distanţele sunt mari, iar acest lucru îi descurajează pe românii care ar fi dorit să vină să voteze, motiv pentru care am hotărât să organizăm aceste secţii de votare chiar şi în cele mai îndepărtate oraşe faţă de sediul Consulatului de la New York. Evident, o să fie un un efort pentru toată lumea – şi de resurse umane, şi de logistică şi din multe puncte de vedere -, dar vrem să asigurăm cele mai bune condiţii şi posibilitatea ca toţi românii care trăiesc aici şi care doresc să-şi exprime dreptul la vot să poată să şi-l exercite”, a transmis consulul general al României la New York, Mihaela-Simona Florea.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunţat că alegătorii români care doresc să voteze la alegerile prezidenţiale din acest an prin corespondenţă sau la o secţie de votare din străinătate mai aproape de domiciliu sau reşedinţă se pot înregistra online pe portalul www.votstrainatate.ro.

Duminică, 16 iunie, a avut loc la New York, cel mai mare festival românesc din SUA “Romania Day on Broadway”, eveniment care a ajuns în acest an la cea de-a 23-a ediţie, fondatorul şi organizatorul festivalului fiind preşedintele Consiliului de Afaceri Româno-American (RABC), Ştefan Minovici.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Ambasada României din Statele Unite ale Americii, Consulatul General al României din New York şi Institutul Cultural Român.