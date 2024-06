V. Stoica

Ghinionul se ține scai de licitațiile organizate de Consiliul Județean Prahova pentru consolidarea și restaurarea Palatului Culturii din Ploiești, una dintre clădirile emblematice ale municipiului.

Pe 30 mai 2024, autoritatea contractantă – Consiliul Județean Prahova – a anulat pentru a patra oară procedura de achiziție. ”Având în vedere faptul că în cadrul procesului de evaluare nicio ofertă nu a fost declarată admisibilă, se impune anularea procedurii de atribuire, în conformitate cu prevederile art. 212, alin.(1), lit.a)”, se arată în anunțul de anulare publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

Pe 13 februarie, au fost deschise ofertele celor două asocieri de firme care depuseseră documentația solicitată de Consiliul Județean Prahova până la termenul limită specificat de oganizatorul licitației. Asocierea EURAS (lider), K&K STUDIO DE PROIECTARE, plus cinci subcontractanți, și Asocierea ROMCONSTRUCT GROUP SRL (lider), POLARH DESIGN, CONCAS, alături de doi subcontractanți, au fost cele două oferte depuse până la termenul-limită de 13 februarie 2024, în cadrul licitației pentru proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitare, restaurare, consolidare și modernizare a Palatului Culturii din Ploiești, una dintre clădirile-simbol din centrul municipiului.

Nici a treia procedură nu a fost cu noroc, fiind anulată ca și anterioarele. La sfârșitul lunii mai 2023, Consiliul Județean Prahova a lansat o primă procedură de achiziție pentru consolidarea și reabilitarea clădirii istorice din centrul Ploieștiului – lucrări care ar trebui să fie realizate cu fonduri din PNRR. La licitație s-au prezentat două asocieri de firme: ROMCONSTRUCT GROUP SRL (lider) – POLARH DESIGN – CONCAS și INSPETI BUILDING RESTAURATION (lider) – ARTEHNIS. De precizat că Artehnis Iași este și societatea care întocmise anterior documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (atribuită anterior de Consiliul Județean Prahova, un contract de peste 1,5 milioane de lei), o firmă al cărei director general este Ciprian-Ilie Cozmanciuc, fratele parlamentarului PNL Mugur Cozmanciuc.

După deschiderea ofertelor celor doi participanți la licitație, pe 28 septembrie 2023, licitația a fost anulată, pentru că ”abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului. Se impune anularea procedurii de atribuire, în conformitate cu prevederile art. 212, alin.(1), lit.c), ”Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în următoarele cazuri: c) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului; din Legea nr. 98/2016 și reluarea procedurii după refacerea Documentației de atribuire”.

Ulterior, după refacerea caietului de sarcini, s-a lansat din nou licitația pentru consolidarea și restaurarea Palatului Culturii din Ploiești. De această dată, trei asocieri de firme și-au depus ofertele: KENT YAPI EUROPE (lider) – URBAN OFFICE, ROMCONSTRUCT GROUP SRL (lider), POLARH DESIGN, CONCAS și EURAS (lider) – K&K STUDIO DE PROIECTARE. Culmea!, și această procedură a fost anulată, pe 28 decembrie, conform anunțului din Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

O licitație cu ghinion, care nu face decât să întârzie lucrările de consolidare a Palatului Culturii, un imobil care are nevoie urgentă de intervenții de specialitate, în special în zona unde a activat Curtea de Apel Ploiești, acum pustie.