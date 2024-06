N.Dumitrescu

Între ora 10.00 și către orele prânzului, centrul Ploieștiului- mai exact zona cuprinsă între Palatul Culturii și Palatul Administrativ- a vibrat, astăzi, de bucurie și emoție, transmise de către cei peste 1.400 de studenți ai promoției 2024 a Universității ”Petrol-Gaze” din oraș, în cadrul ceremoniei de absolvire a studiilor. Este al doilea an consecutiv de când singura instituție de învățământ superior din Prahova organizează ceremonia de absolvire a unei noii promoții în acest cadru, pentru a i se da o și mai mare însemnătate unui astfel de eveniment, la care să asiste, alături de studenți și profesori, nu doar familiile și prietenii proaspeților absolvenți, ci chiar și alți ploieșteni, aflați în trecere prin zonă, dorința conducerii universității fiind ca această ceremonie să fie consemnată ca un adevărat eveniment, în prima parte a lunii iunie, în viața orașului, ca municipiu reședință de județ. De altfel, rectorul UPG Ploiești, conf. univ. dr. ing. Alin Diniță, aflat la această ceremonie alături de cadre didactice universitare, ne-a declarat că organizarea acestei festivități, în centrul orașului, în fața Palatului Culturii, reprezintă ”un proiect personal”, din dorința ca bucuria și emoțiile specifice absolvirii studiilor universitare, în cadrul unei ceremonii specifice, să rămână în memoria colectivă a ploieștenilor, având în vedere că orașul lor este unul universitar. Adevărul este că nici nu se putea alege un loc mai bun în care să se poată organiza o astfel de festivitate, spațiul fiind foarte generos pentru a putea fi amplasate atât scaunele, pentru invitați, cât și scena de unde era chemat, de la microfon, fiecare absolvent în parte pentru a fi felicitat și pentru a-i fi înmânată diploma de absolvire, în program fiind incluse discursuri, dar și momente artistice. Însă, treptele Palatului Culturii au avut, de departe, cea mai mare însemnătate, dar și …căutare, pentru că acestea au devenit martorele fotografiilor de grup sau individuale ale absolvenților UPG Ploiești, promoția 2024, îmbrăcați de sărbătoare, cu robe și tocă pe care se putea citi profilul facultății. Așa cum am mai aflat de la rectorul Alin Diniță, având în vedere faptul că Prahova se află pe primele locuri, la nivel de țară, în ceea ce privește existența parcurilor industriale, acest lucru a fost, și este, în continuare, un mare avantaj și pentru absolvenții UPG Ploiești, în contextul în care 95% dintre cei care au urmat cursurile de inginerie își găsesc ușor un loc de muncă, unii dintre ei fiind angajați chiar din ultimul an de facultate. Ca o precizare, dintre cei care au finalizat masterul anul acesta, doi absolvenți, unul de la inginerie mecanică și un altul de la științe economice și care se vor înscrie și la doctorat, și-au manifestat dorința de a rămâne în cadrul universității, alături de echipa de cadre didactice, aceștia urmând să devină asistenți doctoranzi.

De adăugat și faptul că din partea rectorului Alin Diniță am putut consemna și ”mâhnirea” că UPG Ploiești nu s-a regăsit printre instituțiile de învățământ superior din România considerate a fi de top și care au fost incluse în recentul QS World University Rankings, așa cum ne-a mărturist acest lucru fiind ”un obiectiv” de atins în următorii cinci ani.