Cu cât o ciocolată e mai amăruie și cu mai puțin zahăr, cu atât e mai calitativă și mai bogată în antioxidanți. Însă, inclusiv aceste sortimente conțin o cantitate semnificativă de calorii și ar trebui consumate cu moderație.

Neagră, cu lapte, cu alune, cu fructe sau diverse umpluturi. Dacă vă aflați în fața raftului cu ciocolată și nu știți ce să alegeți din multitudinea de opțiuni, aruncați o privire pe etichetă. Regula e simplă: ingredientele sunt listate în ordinea cantității, astfel încât primul ingredient menționat este cel mai abundent în produs. Așadar, în topul listei ar trebuie să fie cacao sau unt de cacao, nicidecum zahăr. De asemenea, conținutul tabletelor de ciocolată este reglementat de directiva CE 241/73, actualizată ulterior pentru a include noile tipuri de grăsimi apărute pe piață. Conform acestei directive, fiecare tip de ciocolată trebuie să conțină următoarele procente minime de cacao:

* Ciocolata neagră sau amăruie (dark): trebuie să aibă cel puțin 43% cacao uscată sub formă de praf și minimum 28% unt de cacao. Există și variante ultra dark, cu peste 45% cacao uscată, care pot ajunge până la 70% cacao. În astfel de cazuri, ambalajul poate indica un procent de 90% cacao, incluzând cacao praf și unt de cacao;

* Ciocolata cu lapte: trebuie să conțină cel puțin 25% cacao, 14% lapte praf și 25% materie grasă vegetală;

* Ciocolata cu alune: trebuie să conțină minimum 32% cacao și între 20-40% alune de pădure;

* Ciocolata albă: trebuie să conțină cel puțin 20% unt de cacao și minimum 14% lapte praf.

Principalele beneficii ale ciocolatei se datorează boabelor de cacao, bogate în fitonutrienți, cum ar fi flavonoidele. Acești antioxidanți au efecte antiinflamatorii, anticancerigene și antihipertensive, fiind esențiali pentru sănătatea cardiovasculară și combaterea stresului oxidativ.

1. Ciocolata neagră

Așadar, ciocolata cu un conținut ridicat de cacao, cum ar fi ciocolata neagră, este cea mai benefică pentru sănătate. Cu cât conținutul de cacao este mai mare într-un produs, cu atât este mai nutritiv.

Conform Departamentului de Agricultură al Statelor Unite (USDA), o tabletă de ciocolată neagră de 100 grame cu 70–85% cacao conține:600 calorii; 7,87 g de protein; 43,06 g de grăsimi; 46,36 g de carbohidrați; 11,00 g de fibre alimentare; 24,23 g de zahăr; 12,02 mg de fier; 230,00 mg de magneziu; 3,34 mg de zinc.

Beneficiile dovedite ale ciocolatei negre:

* Scade riscului de boli cardiovasculare: consumul regulat de ciocolată neagră poate reduce riscul de boli de inimă prin scăderea tensiunii arteriale și a colesterolului LDL („colesterolul rău”) și prin creșterea colesterolului HDL („colesterolul bun”), potrivit studiilor;

* Are efecte antiinflamatorii: ciocolata neagră conține compuși cu proprietăți antiinflamatorii care pot reduce inflamația cronică, asociată diabetului de tip 2, artrita și anumite tipuri de cancer. O revizuire din 2017 a scos la iveală că ciocolata poate influența microbiomul intestinal și poate încuraja activitatea antiinflamatorie. Un studiu din 2018 a demonstrat că 30 g de ciocolată neagră cu 84% cacao consumată zilnic, timp de 8 săptămâni, a redus biomarkerii inflamatorii la persoanele cu diabet de tip 2;

* Combate rezistența la insulină: consumul de ciocolată neagră poate reduce rezistența la insulină, o tulburare care poate duce la diabet de tip 2. Potrivit unui studiu din 2018, consumul a 48 g de ciocolată neagră cu 70% cacao pe zi poate scădea nivelul glicemiei în post și poate reduce rezistența la insulină;

* Susține funcția cerebrală: ciocolată neagră poate îmbunătăți funcția cerebrală și poate ajuta la prevenirea bolilor neurodegenerative, cum ar fi Alzheimer și Parkinson. Un studiu din 2018 a demonstrat că flavonoidele din ciocolata neagră pot îmbunătăți neuroplasticitatea, capacitatea creierului de a se reorganiza și a se adapta prin formarea de noi conexiuni neuronale. Un alt studiu din 2016 a identificat o asociere pozitivă între consumul regulat de ciocolată și performanța cognitivă;

* Îmbogățește diversitatea microbiomului: consumul de ciocolată neagră poate îmbunătăți diversitatea microbiomului intestinal, facilitând digestia și influențând pozitiv starea de spirit, conform unui studiu din 2022.

De menționat însă e că ciocolata neagră conține cofeină – aproximativ 23 de miligrame la un pătrățel de 30 de grame, conform Departamentului de Agricultură al SUA. Consumul a patru pătrățele echivalează cu o ceașcă de cafea. De asemenea, este important de reținut că ciocolata neagră conține grăsimi și zahăr și este bogată în calorii, așa că un consum excesiv poate duce la creștere în greutate. Cantitatea zilnică recomandă e de maximum 30 de grame și ideal nu în fiecare zi. Ciocolata neagră cu fructe oleaginoase combină atât beneficiile ciocolatei negre simple, cât și ale nucilor. Acest sortiment conține, la 100 de grame: Aproximativ 500-600 kcal; Aproximativ 8-10 grame de protein; Aproximativ 30-40 grame de grăsimi; Aproximativ 45-55 grame de carbohidrați; Aproximativ 20-30 grame de zahăr; Aproximativ 7-10 grame de fibre; Aproximativ 0,1-0,3 grame de sare; Minerale: fier, magneziu, zinc și potasiu în cantități mici, în funcție de conținutul specific al produsului.

Ce beneficii are ciocolata neagră cu nuci/alune de pădure/migdale: * reducerea colesterolului LDL: consumul de migdale și ciocolată neagră poate reduce “colesterolul rău” – Potrivit cercetărilor, asocierea migdalelor crude cu ciocolata neagră reduce semnificativ LDL colesterolul; * previne formarea cheagurilor de sânge: potrivit studiilor, cacaoa are efect similar aspirinei fluidizând sângele, iar acest efect este amplificat de vitamina E, prezentă în migdale; scade riscul de demență- cercetările recente au arătat că flavanoizii din cacao ar putea juca un rol important în tratamentul și prevenirea accidentelor vasculare cerebrale și al demenței. În același timp, s-a descoperit că migdalele pot ajuta la prevenirea problemelor de memorie asociate vârstei și a bolilor neurodegenerative, datorită conținutului lor nutritiv complex;ajută la prevenirea cancerului: concentrația ridicată de compuși antioxidanți, vitamina E și mangan din alunele de pădure ar putea contribui la scăderea riscului anumitor tipuri de cancer, însă este nevoie de mai multe cercetări în acest sens.

2. Ciocolata cu lapte

Ciocolata cu lapte are mai puțină cacao, așadar mai puțini antioxidanți și mai puține beneficii. De asemenea, conține o cantitate mai mare de zahăr.

Potrivit USDA, o tabletă de 100 g de ciocolată cu lapte conține, aproximativ: 511 calorii; 6,67 g de proteine; 28,89 g de grăsimi; 60 g de carbohidrați; 2,2 g de fibre alimentare; 57,78 g de zahăr; 3,2 mg de fier; 178 mg de calciu; 311 mg de potasiu.

Deși ciocolata cu lapte nu e la fel de sănătoasă precum ciocolata neagră, totuși poate avea anumite beneficii pentru sănătate atunci când este consumată cu moderație: * îmbunătățește starea de spirit – asemenea ciocolatei negre, ciocolata cu lapte conține compuși care pot stimula eliberarea endorfinelor, substanțe chimice naturale care induc o stare de bine, aceasta putând contribui la o îmbunătățire temporară a stării de spirit și la senzații de plăcere și relaxare; * conține antioxidanți: ciocolata cu lapte conține antioxidanți, substanțe care contribuie la protejarea organismului împotriva daunelor cauzate de radicalii liberi – Cu toate acestea, nivelul de antioxidanți din ciocolata cu lapte este mai redus în comparație cu ciocolata neagră; * sursă de calciu: ciocolata cu lapte conține și calciu, esențial pentru sănătatea oaselor și a dinților, însă, cantitatea de calciu din ciocolata cu lapte este relativ mică, în comparație cu produsele lactate sau legumele cu frunze verzi;*protejează inima: o analiză a mai multor studii în care au fost implicate 20.951 de persoane, efectuată de cercetătorii de la Universitatea din Aberdeen din Scoția, a demonstrat că persoanele care au consumat cea mai mare cantitate de ciocolată (în principal, ciocolată cu lapte) pe parcursul a 11,3 ani au prezentat un risc mai scăzut de boli coronariene și accident vascular cerebral în comparație cu cei care au consumat cel mai puțin sau deloc.

Cel mai puțin sănătos tip de ciocolată este cea albă din cauza lipsei de antioxidanți, a conținutului ridicat de zahăr și grăsimi și a valorii nutriționale reduse.

Ciocolata albă este un produs obținut din unt de cacao, zahăr și lapte praf. Spre deosebire de cea neagră și cu lapte, nu conține boabe de cacao. Absența acestora este principalul motiv pentru care ciocolata albă este considerată mai puțin sănătoasă decât ciocolata neagră și cea cu lapte.