Lotul României

PORTARI: Florin NIȚĂ (Gaziantep), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB), Răzvan SAVA (CFR Cluj);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow), Adrian RUS (Pafos), Ionuț NEDELCEARU (Palermo), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood), Nicușor BANCU (Univ. Craiova);

MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep), Marius MARIN (Pisa), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor), Răzvan MARIN (Empoli), Nicolae STANCIU (Damac), Adrian ȘUT (FCSB), Darius OLARU (FCSB), Constantin GRAMENI (Farul Constanța),

Dennis MAN (Parma), Valentin MIHĂILĂ (Parma), Ianis HAGI (Deportivo Alaves), Florinel COMAN (FCSB);

ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Gaziantep), George PUȘCAȘ (Bari), Denis ALIBEC (Muaither), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj).

Programul României la EURO 2024

17 iunie, ora 16:00: România – Ucraina (pe Alianz Arena, din Munchen)

22 iunie, ora 22:00: România – Belgia (pe Rhein Energie Stadion, din Koln)

26 iunie, ora 19:00: România – Slovacia (pe Waldastadion, din Frankfurt)

Programul complet EURO 2024 – faza grupelor

14 iunie

Grupa A: Germania vs Scoția (München) – ora 22:00

15 iunie

Grupa A: Ungaria – Elveția (Köln) – ora 16:00

Grupa B: Spania – Croația (Berlin) – ora 19:00

Grupa B: Italia – Albania (Dortmund) – ora 22:00

16 iunie

Grupa D: Polonia vs Olanda (Hamburg) – ora 16:00

Grupa C: Slovenia vs Danemarca (Stuttgart) – ora 19:00

Grupa C: Serbia – Anglia (Gelsenkirchen) – ora 22:00

17 iunie

Grupa E: România vs Ucraina (München) – ora 16:00

Grupa E: Belgia – Slovacia (Frankfurt) – ora 19:00

18 iunie

Grupa F: Turcia vs Georgia (Dortmund) – ora 19:00

Grupa F: Portugalia vs Cehia (Leipzig) – ora 22:00

19 iunie

Grupa B: Croația – Albania (Hamburg) – ora 16:00

Grupa A: Germania – Ungaria (Stuttgart) – ora 19:00

Grupa A: Scoția – Elveția (Köln) – ora 22:00

20 iunie

Grupa C: Slovenia – Serbia (München) – ora 16:00

Grupa C: Danemarca – Anglia (Frankfurt) – ora 19:00

Grupa B: Spania – Italia (Gelsenkirchen) – ora 22:00

21 iunie

Grupa E: Slovacia vs Ucraina (Düsseldorf) – ora 16:00

Grupa D: Polonia vs Austria (Berlin) – ora 19:00

Grupa D: Olanda vs Franța (Leipzig) – ora 22:00

22 iunie

Grupa F: Georgia vs Cehia (Hamburg) – ora 16:00

Grupa F: Turcia vs Portugalia (Dortmund) –

ora 19:00

Grupa E: Belgia vs România (Köln) – ora 22:00

23 iunie

Grupa A: Elveția vs Germania (Frankfurt) – ora 22:00

Grupa A: Scoția – Ungaria (Stuttgart) – ora 22:00

24 iunie

Grupa B: Croația – Italia (Leipzig)…

25 iunie

Grupa D: Olanda vs Austria (Berlin) – ora 19:00

Grupa D: Franța vs Polonia (Dortmund) – ora 19:00

Grupa C: Anglia vs Slovenia (Köln) – ora 22:00

Grupa C: Danemarca vs Serbia (München) – ora 22:00

26 iunie

Grupa E: Slovacia vs România (Frankfurt) – ora 19:00

Grupa E: Ucraina vs Belgia (Stuttgart) – ora 19:00

Grupa F: Cehia vs Turcia (Hamburg) – ora 22:00

Grupa F: Georgia vs Portugalia (Gelsenkirchen) – ora 22:00

Când se joacă fazele eliminatorii la EURO 2024 – Optimile de finală

29 iunie

Meciul 38: Locul 2A vs Locul 2B (Berlin) – ora 19:00

Meciul 37: Locul 1A vs Locul 2C (Dortmund) – ora 22:00

30 iunie

Meciul 40: Locul 1C vs Locul 3D/E/F (Gelsenkirchen) – ora 19:00

Meciul 39: Locul 1B vs Locul 3A/D/E/F (Koln) –

ora 22:00

1 iulie

Meciul 42: Locul 2D vs Locul 2E (Düsseldorf) –

ora 19:00

Meciul 41: Locul 1F vs Locul 3A/B/C (Frankfurt) –

ora 22:00

2 iulie

Meciul 43: Locul 1E vs Locul 3A/B/C/D (Munchen) – ora 19:00

Meciul 44: Locul 1D vs Locul 2F (Leipzig) – ora 22:00

Sferturile de finală

5 iulie

Meciul 45: Câștigătoarea meciului 39 vs Câștigătoarea meciului 37 (Stuttgart) – ora 19:00

Meciul 46: Câștigătoarea meciului 41 vs Câștigătoarea meciului 42 (Hamburg) – ora 22:00

6 iulie

Meciul 48: Câștigătoarea meciului 40 vs Câștigătoarea meciului 38 (Düsseldorf) – ora 19:00

Meciul 47: Câștigătoarea meciului 43 vs Câștigătoarea meciului 44 (Berlin) – ora 22:00

Semifinale

9 iulie

Câștigătoarea meciului 45 vs Câștigătoarea meciului 46 (Munchen) – ora 22:00

10 iulie

Câștigătoarea meciului 47 vs Câștigătoarea meciului 48 (Dortmund) – ora 22:00

Finala EURO 2024 se joaca în 14 iulie la Berlin