F.T.

Agenți rutieri din Câmpina au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 58 de ani, în urma verificărilor efectuate în bazele de date constatându-se că acesta avea dreptul de a conduce autovehicule ­suspendat.

În plus, potrivit unei informări a IPJ Prahova, «acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, bărbatul în cauză a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. (…).

În prezent, cercetările sunt continuate de polițiști în cadrul unui dosar penal ce are ca obiect comiterea infracțiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice și conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere».