Deputaţii au aprobat, cu 196 de voturi „pentru”, un vot împotrivă şi 28 de abţineri, proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr. 13/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parţială a pierderilor la cultura de tomate în spaţii protejate şi cultura de usturoi, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit Agerpres.

Proiectul, care suplimentează ajutorul de stat cu 1.500 de euro per beneficiar, are ca obiect de reglementare instituirea unei scheme de ajutor de stat în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, pentru compensarea parţială a pierderilor generate de creşterea preţurilor la produsele fertilizante şi/sau produsele de protecţie a plantelor, materialul de plantare, combustibilul şi alte costuri, cum ar fi forţa de muncă şi utilităţi, suferite de producătorii agricoli de tomate în spaţii protejate şi, respectiv, usturoi, pentru culturile înfiinţate în ultimul trimestru al anului 2023 şi primul trimestru al anului 2024, în baza Comunicării Comisiei Europene 2023/C101/03 privind Cadrul temporar de criză şi de tranziţie pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

Cuantumul ajutorului de stat prevăzut în ordonanţă se suplimentează cu echivalentul în lei al sumei de 1.500 euro pentru 1.000 mp, stabilit la cursul de schimb, cu respectarea pragului maxim de 280.000 euro/beneficiar, prevede un amendament. Potrivit ordonanţei, cuantumul ajutorului de stat care se acordă per beneficiar este echivalentul în lei al sumei de 1.500 euro pentru 1.000 mp, stabilit la cursul de schimb comunicat de către Banca Naţională a României pentru data de 1 august 2023, de 4,9334 lei pentru un euro, indiferent de suprafaţa cultivată. Plata acestei sume reprezentând ajutor de stat se efectuează până la data de 30 septembrie 2024 inclusiv, cu condiţia depunerii documentelor privind obţinerea şi valorificarea unei cantităţi de minimum 3 kg tomate/mp, de pe suprafaţa de 1.000 mp, potrivit unui alt amendament.

„Având în vedere creşterile excepţional de mari şi neaşteptate ale preţurilor, în special la gaze naturale, energie electrică, îngrăşăminte chimice, precum şi la alte categorii de inputuri, creându-se astfel efecte directe sau indirecte care au afectat sectorul legumicol, este necesară o suplimentare a sprijinului financiar cu încă 1.500 euro, pentru compensarea unei părţi din pierderile generate de activităţile desfăşurate pentru cultura de tomate în spaţii protejate”, argumentează iniţiatorii amendamentului.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 371.189.020 lei, echivalentul sumei de 75.240.000 euro, şi se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2024.

Potrivit proiectului, cuantumul ajutorului de stat prevăzut în OUG se suplimentează cu echivalentul în lei al sumei de 1.500 euro/ha, stabilit la cursul de schimb prevăzut la alin. (2), cu respectarea pragului maxim de 280.000 euro/beneficiar. Potrivit ordonanţei, cuantumul ajutorului de stat care se acordă per beneficiar este echivalentul în lei al sumei de 1.500 euro/ha, stabilit la cursul de schimb comunicat de către Banca Naţională a României pentru data de 1 august 2023, de 4,9334 lei pentru un euro.

Plata sumei reprezentând ajutor de stat se efectuează până la data de 20 decembrie 2024 inclusiv, cu condiţia depunerii documentelor privind obţinerea şi valorificarea unei cantităţi de minimum 3 kg/10 mp de usturoi, de pe suprafaţa stabilită de către DAJ. Documentele privind obţinerea şi valorificarea producţiei de usturoi reprezintă copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică/factura/fila/filele din carnetul de comercializare şi trebuie depuse de către beneficiari la DAJ până cel târziu la data de 2 decembrie 2024 inclusiv. Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 86.581.160 lei, echivalentul sumei de 17.550.000 euro, şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2024.