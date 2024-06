George Marin

Nu s-a întâmplat nimic spectaculos la FRF. Ordinea de zi a Adunării Generale a cuprins punctele obișnuite ale unei asemenea ședințe de plen. Materialele importante, precum rapoartele președintelui, al managerului financiar, al comisiei de cenzori și al auditorului desemnat au fost trimise din vreme membrilor FRF, ceea ce a scurtat timpul petrecut în sală, plictisul participanților fiind eliminat mai repede decât de obicei, mai ales că nu au avut loc alegeri.

Monotonia aprobării documentelor Adunării în unanimitate a fost spartă de Tudor Iacov, președinte al AFC Progresul București, vechi și, probabil, unic contestatar pe față al regimului Burleanu. Iacov a ridicat de trei ori cartonașul galben (abținere) și o dată cartonașul roșu inscripționat cu „nu”. De apreciat este faptul că FRF a gândit că „împotrivă” sună mult mai urât decât „nu”. Chiar dacă nu ar fi fost cunoscut, Iacov ar fi putut fi identificat ulterior deoarece aria de investigare ar fi fost restrânsă într-un mod foarte simplu. Fotoliile din sală au fost marcate foarte clar: „Liga 1”, „Liga 2”, „AJF” etc.

Lăsând deoparte anodinele cuvântări ale celor doi invitați, Thierry Favre (UEFA) și Marion Gavat (FIFA), momentul cu cea mai lungă întindere în timp a fost alocuțiunea președintelui Răzvan Burleanu. Stăpânind arta discursului – ar mai fi nevoie de câteva lecții de la Demostene, oratorul grec care se antrena cu pietre în gură – președintele FRF a făcut o trecere în revistă a tuturor celor înfăptuite în zece ani de mandat. Da, au fost realizări care nu se pot nega. Expunerea a fost aplaudată, semn că ascultătorii au recunoscut realizările. Dar nimeni dintre vorbitori nu a amintit despre ceva ce nu a fost bine în acești zece ani și trebuie corectat. Nimeni dintre vorbitori nu a afirmat că a încercat ceva și nu a reușit, lucru care nu este deloc rușinos, la urma urmei, dar util pentru că arată o cale închisă, fără viitor, o cale pentru care nu mai merită să consumi energii. Sau, poate că are cineva o soluție pentru a transforma nereușita în reușită. Dar nici din sală nu s-a ridicat cineva cu o astfel de problemă. De altfel, nici nu avea cum pentru simplul motiv că pe ordinea de zi nu au fost incluse și înscrieri la cuvânt.

Nimic nou sub soare!. El își face datoria străbună. Strălucește!