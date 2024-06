O iarnă de acum aproape trei secole a fost cea mai rece în Europa Centrală, arată un studiu care analizează inclusiv măsurători zilnice făcute atunci în mai multe locuri din Europa. Media iernii a fost cu 4 grade sub mediile din prezent și în unele zone a fost foamete, după ce recoltele au fost distruse, potrivit Hotnews.

Vremea extremă a început în octombrie 1739 și a ținut până la începutul verii lui 1740. Fără îndoială că o iarnă mai rece nu a fost în ultimele secole în zona centrală a Europei.

A nins foarte mult, pe râuri gheața a ajuns să aibă peste 50 cm grosime, iar când s-a topit rapid, au fost inundații fără precedent. Cum recoltele au fost distruse, vitele au murit și nu s-a mai putut pescui, a urmat foametea, iar un astfel de episod din Irlanda poate fi pus pe seama acestei perioade de șapte – opt luni de vreme cumplit de rece și apoi umedă. Foarte rece a fost și în a doua parte a lui 1740, mai ales în august și octombrie. Per total au fost extrem de reci iernile dintre 1737 și 1740, astfel că autorii studiului consideră că ar fi cea mai rece perioadă din Europa Centrală în 600 de ani.

Studiul a fost publicat în Climate of the Past și șeful de proeict este Stefan Brönnimann (foto medalion), profesor la Universitatea de la Berna (Elveția).

Au fost făcute reconstituiri climatice, cu ajutorul computerelor, dar pentru rezultate cât mai bune au fost utilizate și măsurători făcute pe atunci, zi de zi, la câteva observatoare incipiente de meteorologie: Gdańsk, Berlin, Versailles și Saint-Blaise (Elveția). Datele au arătat că mai ales prima parte a lunii ianuarie 1740 a adus un val de frig extrem, nemaivăzut. Nu se știe de ce iarna 1739-1740 a fost așa de dură, dar autorii studiului au încercat să vină cu câteva scenarii, încercând să explice anomaliile prin schimbări apărute la curenții oceanici sau chiar prin efectele unei puternice erupții. La așa iarnă rece care s-a întins și spre primăvară, dar a cuprins și o parte din toamnă, au contribuit sigur mai mulți factori. Nu este clar de ce a venit așa frig cumplit, dar el a urmat unei serii de ani mai blânzi și după 1741 au sosit alte ierni mai reci ca normalul, ceea ce a fost un dezastru pentru milioane de oameni.

Studiul se numește The weather of 1740, the coldest year in Central Europe in 600 years.