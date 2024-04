N. D.

După ce și în Prahova- așa cum a fost, de altfel, mai în toată țara – la sfârșit de martie au fost înregistrate temperaturi ca pentru adevărate zile de vară, vremea se schimbă din nou. Astfel, ieri, Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de Cod portocaliu de intensificări susținute ale vântului, valabilă pentru astăzi, în intervalul orar 8.00-18.00, printre județele afectate regăsindu-se și Prahova. ”Vântul va avea intensificări susținute în județele Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud, Suceava, Neamț și Botoșani, iar mai ales după-amiaza și în județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov și municipiul București, Călărași, Ialomița, Prahova, Buzău, Brăila și zona continentală a județelor Constanța și Tulcea. Vor fi viteze în general de 80…85 km/h, iar la altitudini mari, în zonele montane, rafalele vor depăși 120 km/h”, au atenționat meteorologii.

În ultimele zile, la Ploiești, de pildă, termometrele au înregistrat temperaturi de aproape 30 de grade C, duminică, prin oraș, destule persoane putând fi văzute, chiar dacă era după-amiază, în ținute lejere, cu bluză fără mânecă și pantaloni scurți! Dar, căldura neobișnuită pentru această perioadă din calendar va bate în retragere, pentru astăzi, la Ploiești, fiind anunțate 23 de grade C, mâine 22 de grade C, iar joi 21 de grade C.