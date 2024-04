Echipa de baschet U16 a CSM Petrolul Ploieşti mai are un pas pentru a încheia Faza Grupei Naţionale cu victorii pe linia după ce a câştigat, în două zile, meciurile susţinute la CSU Andu Sibiu şi LPS Târgu Mureş. Primul a contat pentru etapa a 13-a a acestei faze, iar cel de-al doilea era restant din runda a 11-a.

Băieţii pregătiţi de Ionuţ Ivan şi Marian Angelian s-au impus, mai întâi, la Sibiu, cu 76-51 (22-11, 13-16, 19-12, 22-12), pentru ca apoi, la Târgu Mureş, să câştige ceva mai greu, cu 62-60 (14-13, 21-19, 13-17, 14-11). În ambele întâlniri, liderii echipei au fost David Raşoga şi Octavian Ion, de remarcat fiind în special performanţa realizată de cei doi în meciul cu Târgu Mureș, de duminică: 50 de puncte marcate din totalul de 62 şi toate cele 34 de puncte ale echipei noastre în sferturile 2 şi 3: Raşoga – 22, Ion – 12!

Cifrele băieţilor noştri în dubla deplasare ce a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute au arătat astfel:

CSU Andu Sibiu – CSM Petrolul Ploieşti 51-76 (11-22, 16-13, 12-19, 12-22)

CSM Petrolul Ploieşti: D. Raşoga (19 puncte), Oct. Ion (18), F. Diaconescu (11), Teodor Mihalea (8), Tudor Mihalea (8, 2×3), C. Coniac (3, 1×3), L. Ştefan (3), M. Oprea (2), D. Tănase (2), O. Ghiţă (1), A. Marcu şi V. Borcan.

LPS Târgu Mureş – CSM Petrolul Ploieşti 60-62 (13-14, 19-21, 17-13, 11-14)

CSM Petrolul Ploieşti: D. Raşoga (31 puncte, 1×3), Oct. Ion (19), Tudor Mihalea (4), F. Diaconescu (4), L. Ştefan (2), Teodor Mihalea (2), M. Oprea, D. Tănase, A. Marcu, V. Borcan şi C. Coniac.

CSM Petrolul Ploieşti încheie Grupa Naţională cu o deplasare la Bucureşti, miercuri, 3 aprilie, de la ora 12:00, fiind programat derby-ul cu ocupanta poziţiei secunde, ABC Leii Bucureşti.

În faza următoare a campionatului, Faza Semifinală, celor 8 echipe din Grupa Naţională li se alătură alte 8 din Grupele Zonale, cele 16 formaţii urmând să fie împărţite în 4 grupe. Primele două clasate în fiecare grupă se vor califica la Turneul Final.