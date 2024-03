Persoanele fizice se pot adresa producătorilor validaţi, începând din data de 19 martie 2024, în vederea îndeplinirii formalităţilor de înscriere în cadrul Programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus, iar persoanele juridice pot încărca în aplicaţia informatică documentele necesare participării în cadrul celor două programe. Potrivit unui comunicat al Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) remis AGERPRES, ghidurile de finanţare pentru Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus au fost publicate în Monitorul Oficial al României.

Bugetul alocat Programului Rabla Clasic 2024 este de 300 de milioane de lei, iar pentru Programul Rabla Plus, bugetul alocat este de 1 miliard de lei. Programele se vor desfăşura în etape, în limita sumelor alocate. Astfel, la Rabla Clasic, pentru persoane juridice, UAT-uri şi instituţii publice, sesiunea va fi deschisă în perioada 19 martie – 19 aprilie 2024, iar fondurile alocate vor fi de câte 60 de milioane de lei pe categorie. Pentru persoanele fizice sunt disponibile 180 de milioane de lei, iar sesiunea este deschisă în perioada 19 martie – 25 noiembrie 2024.

În cadrul Rabla Plus, Etapa I se va derula în perioada 19 martie – 19 aprilie 2024, pentru persoane juridice sunt disponibile 140 de milioane de lei, o sumă similară fiind alocată şi pentru UAT-uri şi instituţii publice, respectiv 140 de milioane de lei.

Etapa I pentru persoane fizice este deschisă în perioada 19 martie – 18 august 2024, iar fondurile disponibile sunt de 420 de milioane de lei.

Etapa a II-a a Rabla Plus se va derula în perioada 19 august – 19 septembrie 2024, persoanele juridice având la dispoziţie 60 de milioane de lei, iar UAT-urile şi instituţiile publice tot 60 de milioane de lei.

Etapa a II-a pentru persoane fizice se va derula în perioada 19 august – 25 noiembrie 2024, cu fonduri de 180 de milioane de lei.

Potrivit sursei citate, calendarul de desfăşurare a sesiunilor de înscriere în cadrul celor două programe şi sumele alocate solicitanţilor sunt disponibile pe site-ul AFM.

În ediţia de anul acesta, finanţarea acordată în cadrul Programului Rabla Clasic se menţine la 7.000 de lei prima de casare, respectiv 10.000 lei în cazul predării a două autovehicule uzate. Prima de casare se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 150 g CO_2/km în sistem WLTP şi a cărui valoare nu depăşeste 60.000 euro, cu TVA inclus. Instituţiile publice şi unităţile administrativ-teritoriale pot beneficia de prima de casare în cuantum de 7.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, fără a fi obligate să predea spre casare un autovehicul uzat. În situaţia în care optează pentru achiziţionarea unui autovehicul nou în schimbul casării a două autovehicule uzate, vor beneficia de prima de casare de 10.000 lei.

În cadrul Programului Rabla Plus, solicitantul beneficiază de ecotichet la achiziţionarea unui autovehicul nou în schimbul predării spre casare a cel puţin unui autovehicul uzat. Se pot preda spre casare maximum două autovehicule uzate.