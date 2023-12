V. S.

Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, a oficiat, sâmbătă dimineață, Sfânta Liturghie la mănăstirea Ianculești din comuna prahoveană Șoimari, acolo unde a avut loc și slujba de pomenire la doi ani de la trecerea la cele veșnice a ctitorei lăcașului de cult, Eleonora Ianculescu. ”Iubiți credincioși, am poposit astăzi aici pentru a face pomenire celei care a fost ctitoră aici, împreună cu sora sa, Eleonora Ianculescu. Am venit aici și am cunoscut-o prin anii 1996, când am venit aici cu Părintele Galeriu, care a fost un duhovnic și un apropiat al lor. Atunci, aici, am ticluit cum să facem mănăstire. Și vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist, căruia i-am spus, mi-a dat toată binecuvântarea să mă implic aici. Și iată că astăzi facem pomenire la doi ani de la plecarea la cele veșnice a credincioasei Eleonora”, a spus arhiepiscopul Teodosie, la mănăstirea Ianculești.

”Ideea înființării Mănăstirii Ianculești aparține ctitorilor acesteia și anume doamnele: Ec. Eleonora Ianculescu și Jr. Ecaterina Ianculescu, din Ploiești, care au dorit ca lângă casa părintească din comuna Șoimari – județul Prahova să fie înălțată o sfântă mănăstire, în amintirea defuncților părinți (Victoria și Bucur Ianculescu), donând în acest scop 32 ha teren (agricol și forestier). Pentru realizarea acestui obiectiv, ctitorele au primit binecuvântarea duhovnicului, respectiv a pr. prof. Constantin Galeriu, apoi binecuvântarea P. F. Patriarh Teoctist care l-a delegat pe I.P.S. prof. dr. arhiepiscop Teodosie cu realizarea acestui obiectiv. Bisericuța din lemn a Mănăstirii Ianculești a fost adusă prin grija I.P.S. Teodosie și P.S Varsanufie din comuna Lunca, județul Hunedoara, ca danie a credincioșilor de acolo.” – www.ianculesti.ro.