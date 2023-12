Chiar dacă oficial, este vacanță, în eșaloanele de seniori au mai fost ceva meciuri restante, inclusiv în Liga A, unde CS Brazi și CS Mănești Coasa Izvorului și-au disputant restanța din etapa a 4-a. Cei de la Mănești s-au impus cu 2-0, cu aceste puncte, oaspeții avansând până pe locul 7 în ierarhia la zi!

Și în Liga B Prahova , seria Nord, s-a completat turul campionatului, cu un joc restant din etapa I, Victoria Olteni învingând cu 2-0 pe Steaua Mărgineni, într-un meci rămas nedisputat chiar din prima rundă a sezonului, cu ele 3 puncte adunate duminică, gazdele ajungând la egalitate de puncte cu ocupanta locului I, AS Podenii Vechi.

Ultimul joc restant a fost cel dintre Cricovul Cioceni și Unirea Lacul Turcului (Seria Est din Liga B Prahova, meci contând pentru etapa I), oaspeții învingând cu 2-1. De remarcat că echipa din Lacul Turcului mai are de jucat două restanțe, cu Voința Vadu Părului și Recolta Dumbrava, din etapele 2 și 3 ale turului

CLASAMENT Liga A Prahova

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 CSO Boldești-Scăeni 17 16 0 1 68 6 48p

2 CSO Băicoi 17 16 0 1 56 9 48p

3 CSO Teleajenul Vălenii de Munte 17 14 1 2 66 10 43p

4 ACS DP Cornu 17 14 1 2 54 14 43p

5 ACS Triumf Poiana Câmpina 17 10 0 7 40 35 30p

6 ASCS Petrolul 95 Ploieşti 17 9 2 6 40 30 29p

7 CS Măneşti 2013 17 9 2 6 34 25 29p

8 CS Câmpina 17 9 1 7 42 33 28p

9 CSC Avântul Măneciu 17 7 2 8 28 31 23p

10 CSL Vărbilău 17 7 1 9 39 33 22p

11 AFC Brebu 17 6 4 7 25 28 22p

12 AFC Băneşti-Urleta 17 6 2 9 31 37 20p

13 CS Brazi 17 5 1 11 24 47 16p

14 ACS Petrosport Ploieşti 17 4 4 9 24 52 16p

15 CSO Comarnic 17 4 1 12 21 43 13p

16 CSC Berceni 17 3 0 14 18 64 9p

17 CS Unirea Cocorăştii Colţ 17 1 4 12 14 51 7p

18 CS Unirea Urlaţi 17 0 0 17 4 80 0p

CLASAMENT Liga B Prahova, seria Nord

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 AS Podenii Vechi 12 9 1 2 38 13 28p

2 ACS Victoria Olteni 12 9 1 2 36 13 28p

3 ACS Avântul Bertea 12 6 4 2 28 20 22p

4 AS Avântul Cerașu 12 6 4 2 23 18 22p

5 Unirea Tricolor Lipăneşti 12 7 0 5 26 16 21p

6 Viitorul Iordăcheanu 12 5 3 4 23 22 18p

7 CS Scorţeni Mislea 12 5 3 4 24 31 18p

8 Speranta Chiojdeanca 12 4 3 5 26 22 15p

9 Steaua Mărgineni 12 4 1 7 19 24 13p

10 Voinţa Măgurele 12 3 3 6 24 31 12p

11 AS Mehedinţa 12 2 2 8 17 27 8p

12 AS Tineretul Poiana Vărbilău 12 2 2 8 18 30 8p

13 AS Viitorul Bughea 12 1 3 8 18 53 6p

CLASAMENT Liga B Prahova, Seria Est

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 Viitorul Pantazi 13 11 2 0 51 9 35p

2 Podgoria Vadu Săpat 13 9 2 2 48 20 29p

3 Voinţa Călugăreni 13 9 2 2 36 18 29p

4 Viitorul Fulga 13 8 2 3 39 20 26p

5 Şoimii Apostolache 13 7 3 3 35 21 24p

6 Rapid Sălciile 13 6 5 2 29 20 23p

7 Voinţa Vadu Părului 12 5 2 5 22 21 17p

8 Unirea Brăteşti 13 3 5 5 20 26 14p

9 Recolta Dumbrava 12 4 2 6 29 36 14p

10 Progresul Boldeşti Grădiştea 13 4 1 8 25 31 13p

11 CS Șirna Hăbud 13 3 1 9 19 44 10p

12 Unirea Lacul Turcului 11 2 1 8 12 52 7p

13 AS Tineretul Loloiasca 13 1 3 9 20 38 6p

14 Cricovul Cioceni 13 1 1 11 15 44 4p

