Traficul feroviar a fost afectat, ieri dimineață, în zona superioară a Văii Prahovei, din cauza unei avarii produse la o locomotivă a unui tren de persoane. Au fost afectate segmentele Valea Largă – Braşov şi Predeal – Azuga, inclusiv pe anumite linii din staţiile Predeal şi Azuga, unde circulația feroviară s-a desfășurat pe un singur fir, din ambele sensuri, din cauza ruperii pantografului de la locomotiva trenului IR 1742, la ieşire din staţia Azuga, a transmis, ieri dimineață, purtătorul de cuvânt al CFR SA, citat de Agerpres.

Pentru restabilirea condiţiilor normale de trafic, SRCF Bucureşti a acționat cu drezine pantograf pentru repunerea sub tensiune a liniei de contact, iar CFR Călători a îndrumat o locomotivă de ajutor pentru trenul IR 1742. Potrivit sursei citate, din cauza defecţiunii de la locomotiva trenului IR 1742, alte două trenuri – R 3024 şi trenul privat 11632 – au înregistrat întârzieri la destinaţie, pentru că au staționat în spatele trenului IR 1742, care a așteptat locomotiva venită în ajutor.

Alte trenuri, care tranzitau cele două segmente feroviare, au circulat pe celălalt fir. „Transmitem scuze călătorilor pentru întârzierile înregistrate de trenurile care staţionează temporar la această oră şi îi asigurăm că personalul feroviar al SRCF Bucureşti depune toate eforturile necesare pentru restabilirea circulaţiei în condiţii normale, în cel mai scurt timp”, a precizat reprezentantul CFR SA, conform aceleiași surse.

Trei tinere au fost transportate la Spitalul Sinaia în urma incidentului feroviar de la Azuga, unde pantograful locomotivei unui tren personal s-a rupt și a spart unul dintre geamurile primului vagon. Potrivit reprezentanților Spitalului Sinaia, trei tinere, cu vârste cuprinse între 18 și 20 de ani, au fost transportate cu ambulanțele SMURD și SAJ Prahova la Compartimentul Primiri Urgențe Sinaia, unde au fost evaluate, fiind investigate la Oftalmologie, din cauza zgârieturilor și a disconfortului ocular. Am solicitat un punct de vedere referitor la victime și de la purtătorul de cuvânt al CFR SA. Reprezentanții CFR au răspuns că ”aspectele semnalate nu țin de competența CNCF „CFR” S.A.”, dar că solicitarea a fost redirecționată către CFR Călători, de la care, până la închiderea ediției, nu am primit un punct de vedere.

