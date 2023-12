V. Stoica

În prima parte a lunii ianuarie 2024, Termo Ploiești SRL, operatorul de termoficare al municipiului Ploiești, va deschide ofertele ce vor fi depuse de firmele interesate în cadrul procedurii de achiziție servicii de intervenție la rețeaua de alimentare cu energie termică.

Practic, Termo Ploiești pune la bătaie 6 milioane de lei pentru remedierea eventualelor probleme ce ar putea să apară la rețeaua primară sau la cea secundară (de distribuție), în următorul an.

Printre lucrările care ar trebui realizate de către firma ce va fi desemnată câștigătoare se regăsesc, potrivit informațiilor publicate în SEAP, eliminarea avariilor apărute pe rețelele termice de transport, în punctele/centralele termice și pe rețelele de distribuție, de apă caldă pentru încălzire și apă caldă de consum, până la punctele de delimitare cu instalațiile consumatorilor finali – blocuri de locuințe, instituții publice, agenți economici. Și lucrările de termoizolații sau de consolidare/refacere/construcții noi a rețelelor termice, respectiv cămine de vane și canale termice prefabricate din beton, precum și alte lucrări similare, dar și refacerea carosabilului în zonele afectate de lucrări.

Sistemul de alimentare cu energie termică a municipiului Ploiești are componentele de producere și transport și cele de distribuție. Astfel, conform caietului de sarcini, transportul energiei termice – apa fierbinte între centrala de la Brazi și punctele termice se realizează prin itnermediul a șase magistrale de transport și racorduri către cele 118 puncte termice și 61 de module termice din rețeaua secundară, care are o lungime totală de traseu de aproape 93,35 kilometri.