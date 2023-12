Sportivii secţiei de atletism a CSM Ploieşti au participat la „Winter Run Athletics Cup” – Ediţia a II-a, competiţie organizată de Asociaţia Municipală de Atletism Bucureşti şi Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti în Sala de atletism „Ioan Soter” din cadrul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”.

Au fost patru sportivi pe care Augustin Iancu şi Robert Munteanu i-au înscris în concurs, iar principala performanţă i-a aparţinut lui Alexandru Geamănu, care a câştigat cursa de 50 metri (seniori) cu un „season best” de 5.95 secunde.

La rândul lui, Alberto Dragomir (U20) a ocupat locul al 2-lea atât la 600 metri, cu timpul 1:26.64 minute cât şi la la 300 metri, cu timpul 36:89 secunde. La 50 metri, el a fost al 5-lea, cu timpul 6:48 secunde (personal best).

Cel de-al treilea sportiv care a reprezentat CSM Ploieşti, Ianis Moise, a venit pe 4 în proba de 50 metri (U20), cu timpul 6:42 secunde (personal best), iar Robert Marinescu (U23) a fost pe 5 la 300 metri cu timpul 36:39 secunde (personal best).