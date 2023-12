Vizitatorii fermei Dumble din nordul Angliei vin de departe nu pentru a cumpăra lapte sau brânză, ci pentru a o mângâia pe Morag, o vacă Highland impunătoare, și pe însoțitoarele sale, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Fiona Wilson și colegii ei de la fermă au început să ofere sesiuni de îmbrățișări cu vacile lor în februarie, când a devenit clar că dificultățile lor economice nu erau pe cale să se amelioreze. „Unora le place contactul cu câinii, pisicile sau caii. Alții preferă să fie cu vacile”, a declarat Fiona Wilson pentru AFP. „Oamenii vin pentru bunăstarea lor. Faptul de a fi în preajma animalelor ameliorează anxietatea, este aproape ca o terapie”. La fel ca mulți alți fermieri, proprietarii fermei Dumble Farm, situată în apropiere de Beverley, în East Yorkshire, au fost loviți puternic de scăderea bruscă a prețurilor la lapte și, mai recent, de inflația ridicată. În decurs de câteva decenii, zeci de mii de fermieri au părăsit sectorul.

Potrivit unui raport din Biblioteca Camerei Comunelor, în 1950 existau 196.000 de ferme de lapte în Marea Britanie. În 1995, mai rămăseseră doar 35.700. Scăderea prețului laptelui și creșterea costurilor cu energia, combustibilul, furajele și îngrășămintele de la izbucnirea războiului din Ucraina în februarie 2022 au pecetluit soarta multora. Potrivit Agriculture and Horticulture Development Board, care îi reprezintă pe fermieri, în octombrie 2023 mai existau doar 7.500 de producători de lapte în Marea Britanie. De asemenea, Dumble Farm s-a confruntat cu inundații de șase ori în șapte ani, lăsând adesea ferma sub apă luni întregi. Fiona Wilson și partenerii ei, inclusiv soțul și fratele ei, lucrau 14 ore pe zi, pe tot parcursul anului, dar pierdeau bani. „Nu este posibil să trăiești așa”, spune ea. „Nu exista niciun viitor. Nu mergeam nicăieri”. În ianuarie 2022, au decis să își diversifice activitățile și și-au vândut turma, cu excepția a cinci vaci la care nu s-au putut hotărî să renunțe.

„Erau cu adevărat prietenele noastre, cu natura lor placidă și prietenoasă”, explică Fiona Wilson.

„Așa că ne-am gândit că poate am putea încerca să începem niște sesiuni de îmbrățișare a vacilor, doar pentru a câștiga ceva mai mulți bani, (…) și, de asemenea, pentru a-i face pe oameni să fie interesați de ceea ce facem aici.”, spune ea. Ferma a pregătit vacile timp de luni de zile înainte de a invita clienții să vină să le mângâie. Vacile, la rândul lor, păreau fericite de noua lor activitate. „Sunt animale curioase. Sunt interesate de oamenii care vin să le vadă”, spune Fiona Wilson. Experiența, care include, de asemenea, activități educaționale privind agricultura durabilă, atrage cupluri, familii și iubitori de vaci din toată țara. A avut un succes uriaș, cu locuri rezervate cu luni de zile înainte, la un cost de 50 de lire sterline (58,30 euro) de persoană.

În interiorul grajdului, vacile somnoroase par încântate să fie scărpinate în bărbie și să li se perie blana de către vizitatori. Steven Clews a oferit o sesiune soției sale, care adoră vacile Highland. Și el s-a bucurat de această experiență. „Iubesc toate animalele, mai ales pe cele de pluș. Așa că a putea îmbrățișa o vacă mare este foarte tare”, spune el entuziasmat.

„Sunt atât de ușor de periat”, este entuziasmată și soția sa, Emma Clews. „Nu am crezut niciodată că o să mi se pară atât de relaxant”.