În perioada octombrie – decembrie 2023, Federația Română de Fotbal, sub îndrumarea Școlii Federale de Antrenori, a organizat cursuri de perfecționare pentru aplicația FRF Coach.

Cursurile au fost destinate Coach Educatorilor responsabili de implementarea, la nivelul Asociațiilor Județene, a cursurilor de licență UEFA C.

Din partea AJF Prahova, la acest curs, a participat antrenorul de la Tricolorul Breaza, Marius Vișan.

Activitățile planificate pe durata a două zile fiecare au vizat cunoașterea de către educatori a tuturor funcțiilor platformei, a caracteristicilor metodei GaG precum și conceperea și realizarea unui antrenament folosind exclusiv aplicația FRF Coach.

„Suntem foarte mulțumiți de implicarea tuturor celor 35 de Coach Educatori. Considerăm că, după parcurgerea acestui curs de perfecționare, ei vor fi capabili, pe de o parte, să le prezinte viitorilor cursanți de Licență UEFA C modul de funcționare al platformei și, pe de altă parte, să organizeze corespunzător cursuri de reînnoire licență pentru cei care dețin această diplomă și nu numai.

Din analizele noastre, observăm o creștere exponențială a accesărilor platformei, iar demersul întreprins de noi face ca în fiecare județ al țării să existe un specialist FRF Coach, o persoană capabilă să îndrume toți antrenorii regiunii respective”, a spus Tudor Palade, metodist FRF Coach.