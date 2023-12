Echipele de baschet „U18” ale clubului au avut programate meciuri oficiale şi ambele au reuşit să câştige fără probleme: băieţii s-au impus în Sala „Olimpia” în faţa celor de la CSŞ Târgu Jiu cu scorul de 92-46 (21-12, 25-9, 20-10, 26-15), iar fetele au câştigat în deplasare, la ACS Kids Tâmpa Braşov cu 79-26 (25-5, 18-6, 21-7, 25-8).

Băieţii pregătiţi de Ionuţ Ivan şi Cristi Trandafir au făcut un bun antrenament în compania gorjenilor, de reţinut fiind revenirile în echipă ale lui Codruţ Dinu, Robert Pătraru şi Petru Voiculescu, menajaţi în ultima vreme din cauza unor probleme medicale, dar şi faptul că toţi jucătorii utilizaţi au reuşit să înscrie.

Pentru CSM Petrolul Ploieşti au jucat: R. Pătraru (12 puncte), Al. Dimov (12), C. Dinu (11), Movileanu (10), T. Pîrvu (10), R. Mihalache (8), P. Voiculescu (6), D.

Raşoga (6), A. Suciu (5), L. Ionescu (5), O. Ghiţă (4) şi A. Velcea (3).

În această săptămână, băieţii vor disputa două partide, miercuri, de la ora 14:00, fiind programată în Sala „Olimpia” restanţa din etapa a 2-a, cu CSM Constanţa, iar duminică, partida din runda a 5-a, de la ACS U-BT ­Cluj-Napoca.

În campionatul U18, sistemul competiţional propune o Grupă Naţională cu 8 echipe, în care se joacă etape săptămânale (tur-retur), plus o Grupă Zonală cu 33 de echipe împărţite în 11 grupe, în care se joacă turnee pentru a se obţine accesul la Turneul Semifinal de 16 echipe. Apoi, în faza semifinală, se vor alcătui 4 grupe de câte 4 formaţii, primele două din fiecare serie urmând să meargă la Turneul Final.

Fetele au bifat, la rândul lor, cea de-a 4-a victorie stagională cu prilejul deplasării de la Braşov, în care diferenţa de pe tabelă, de 53 de puncte, ne scuteşte de prea multe comentarii. Loredana Munteanu şi Corina Savu au mizat pe următorul lot de jucătoare: D. Păuşan (16 puncte), A. Dumitru (12), A. Dulhaz (10), O. Sandu (8, 1×3), N. Belhamra (8, 1×3), C. Pîrvan (7, 1×3), I. Savu (7, 1×3), C. Grigore (6), K. Munteanu (5, 1×3), A. Zane, N. Dănilă şi A. Apostolache.

Etapa a 5-a este programată, la anul, pe 7 ianuarie 2024, CSM Ploieşti urmând să joace atunci pe teren propriu cu ACS NBS Cluj-Napoca.

În competiţia feminină participă 8 echipe care se vor întâlni în prima fază „fiecare cu fiecare”, sistem tur-retur, după care, în funcţie de clasare, vor fi „împerecheate” 1-8, 2-7, 3-6 şi 4-5 pentru a se stabili cele patru participante la Turneul Final şi formaţiile care vor lupta pentru locurile 5-8.