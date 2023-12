Termometrele au înregistrat peste 14 grade Celsius

N. D.

Meteorologii le-au spulberat speranțele românilor care credeau că, în acest an, vor avea parte de un Crăciun alb, adică să fie zăpadă. Conform prognozei pentru următoarele două săptămâni, este anunțată vreme mai degrabă de primăvară, conform datelor celor de la Agenția Națională de Meteorologie preconizându-se a fi un Crăciun cu temperaturi pozitive în aproape toată țara. Astfel, dacă primele zile ale acestei săptămâni sunt caracterizate de temperaturi mai ridicate decât în mod normal în această perioadă, pe 25 decembrie a.c. valorile din termometre se vor menţine tot pozitive pe parcursul zilei, în majoritatea regiunilor. În zona Muntenia, de exemplu, conform celor de la ANM, regimul termic diurn va fi în creştere treptată în primele zile ale intervalului, de la medii de 8-9 grade C, așa cum a fost ieri, spre o medie de 11-12 grade C în 20 decembrie, chiar spre valori uşor mai ridicate în zona subcarpatică a regiunii, în timp ce în cursul nopţilor se vor înregistra minime medii în jurul a -2 grade. Apoi, până la finalul anului, vor fi uşoare alternanţe termice de la un interval la altul, astfel că media maximelor va fi cuprinsă între 6 şi 9 grade, iar cea a minimelor între -2 şi 0 grade. Iar in zilele de 23 şi 24 decembrie, temporar se vor semnala precipitaţii slabe, predominant sub formă de ploaie, urmând ca după data de 24 decembrie şansele de precipitaţii să fie reduse.

De altfel, vreme de adevărată primăvară a fost înregistrată inclusiv ieri de unele dintre stațiile meteorologice din Prahova. Concret, municipiul Câmpina a confirmat încă o dată că este orașul cu cele mai multe zile însorite din Prahova, inclusiv pe perioada iernii, la ora 14.00, la Stația Câmpina fiind înregistrate 14,1 grade C, în timp ce la Stația Ploiești au fost înregistrate, la aceeași oră, 6,8 grade C, iar la Stația Sinaia Cota 1.500 au fost tot temperaturi cu plus, respectiv 1,9 grade C, stratul de zăpadă, ieri dimineață, măsurând doar 3 cm. Doar la Stația Vf. Omu, tot la aceeași oră 14.00, au fost înregistrate temperaturi negative, respectiv minus 1,9 grade C, stratul de zăpadă măsurând, la ora 8.00, 30 cm.