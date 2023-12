Cea mai importantă competiție juvenilă, la final de an, Cupa Moș Crăciun, își desfășoară, astăzi și mâine, la Plopeni și Ploiești, fazele superioare ale întrecerii. Astăzi se vor juca grupele, iar mâine, sferturile de finală, semifinalele și finala, în Sala ”Olimpia”, de această dată. Cele mai bune 16 echipe vor juca astăzi după următorul program:

Optimi de finală, Sala Sporturilor Plopeni

Grupa A – vineri, interval orar 13:00-16:00

Joc

ACS Petrolul NG 3 – ACS Petrolul 52 Ploieşti

ACS Panacea FC Măneciu – ACS H. M. Junior 2007

ACS H. M. Junior 2007 – ACS Petrolul NG 3

ACS Petrolul 52 Ploieşti – ACS Panacea FC Măneciu

ACS H. M. Junior 2007 – ACS Petrolul 52 Ploieşti

ACS Panacea FC Măneciu – ACS Petrolul NG 3

Sala Sporturilor Plopeni, Grupa B – interval orar 16:00-19:00

Joc

ACS MX Pro Academy Păulești alb – AS Ştiinţa Albeşti

AS Atletic United Ploieşti – ACS Petrolul NG 1

ACS Petrolul NG 1 – ACS MX Pro Academy alb

AS Ştiinţa Albeşti – AS Atletic United Ploieşti

ACS Petrolul NG 1 – AS Ştiinţa Albeşti

AS Atletic United Ploieşti – ACS MX Pro Academy alb

Sala Sporturilor Tel George Ploiești

Grupa C – vineri, interval orar 15:00-18:00

Joc

AS Școala de Fotbal Pîrvu 2 – CSM Ploieşti galben

ACS Caraimanul Buşteni – Școala Generală Ciorani

Școala Generală Ciorani – AS Școala de Fotbal Pîrvu 2

CSM Ploieşti galben – ACS Caraimanul Buşteni

Școala Generală Cioranii de Sus – CSM Ploieşti galben

ACS Caraimanul Buşteni – AS Școala de Fotbal Pîrvu 2

Sala Sporturilor Plopeni, Grupa D – ­interval orar 10:00-13:00

Joc

CSM Ploieşti albastru – ACS ȘF AC Toader Ploiești

ACS MX Pro Academy Păulești verde – CSL Vărbilău

CSL Vărbilău – CSM Ploieşti albastru

ACS ȘF AC Toader Ploiești – ACS MX Pro Academy verde

CSL Vărbilău – ACS Școala de Fotbal AC Toader Ploiești

ACS MX Pro Academy verde – CSM Ploieşti albastru

Din regulamentul competiției:

– În caz de egalitate se execută lovituri de departajare (loviturile de departajare acționează în stabilirea ordinii în clasament a echipelor aflate la egalitate de puncte). Se vor executa trei lovituri de departajare, dintre toți compenenții lotului, iar dacă egalitatea va persista se va executa alternativ câte o lovitură de către fiecare echipă;

– Nu se poate marca gol direct din lovitura de începere a jocului;

– Nu se poate marca gol direct din repunerea de la margine, deci nu se trage direct pe poartă. MINGEA SE REPUNE ÎN JOC LA NIVELUL SUPRAFEŢEI DE JOC (se acceptă o toleranță de maximum 30 centimetri), de pe linie sau din afara suprafeței de joc;

– Mingea oficială de joc oferită de AJF PRAHOVA, nr. 4;

– Portarul repune mingea în joc numai cu mâna. Portarul nu are voie să arunce mingea cu mâna peste jumătatea terenului. Dacă încalcă această regulă, jocul se va relua cu o lovitură liberă indirectă în favoarea echipei adverse, de pe locul de unde mingea a depășit linia mediană;

– În teren 5+1 jucatori;

– Înlocuirile de jucători sunt nelimitate și se vor efectua pe la centrul terenului, dupa ieșirea jucătorului înlocuit;

– La executarea loviturii libere, zidul stă la 5 m;

– La executarea loviturilor indirecte din interiorul semicercului de la 6 m se va executa de pe linia de 6 m;

– Dacă mingea lovește tavanul jocul se reia cu o lovitură indirectă de la marginea terenului, în favoarea echipei adverse;

– Jucătorul care primește două cartonașe galbene este eliminat 2 minute, iar pentru cartonaș roșu este eliminat 5 minute (jucătorul eliminat nu mai are drept de joc în meciul respectiv). În cazul în care echipa în inferioritate numerică primește gol, atunci aceasta își poate completa lotul.