N.D.

Potrivit tradițiilor din România, pe 20 decembrie este Ignatul, ziua în care se taie porcul, sacrificarea acestuia fiind urmată de sortarea cărnii și prepararea specialităților din carne pentru Crăciun. Având în vedere obiceiul tăierii porcului în gospodărie, păstrat și astăzi, într-o informare, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova atrage atenția și asupra pericolului pe care îl poate constitui consumul de carne de porc infestată cu paraziți.

”Trichineloza este o zoonoză (o boală infecțioasă care este transmisă de la animal la om) cauzată de viermi rotunzi (parazit nematod) din genul Trichinella spp. Oamenii- dar și animalele domestice și sălbatice- pot fi infectate și devin astfel purtători. Porcii domestici, mistreții, urșii, rozătoarele și caii sunt animale-rezervor de paraziți. Pe plan mondial, apar în fiecare an aproximativ 10.000 de infestări umane. Factorii culturali precum gastronomiile tradiționale pe bază de carne sau produse derivate din came crudă sau insuficient preparată termic au rol important în epidemiologia bolii. (…) România contribuie la statisticile europene cu cele mai multe cazuri umane, cât și la animale. Cazurile raportate la om în România afectează, în special, adulții. Rezervorul de infecție este reprezentat de animalele domestice (porc), sălbatice sau comensale (șobolani). Larvele nematodului parazitează musculatura mamiferelor, iar omul se poate infecta prin ingestia de carne crudă sau insuficient preparată termic, în special de porc, de cal, nutrie sau vânat (mistreț, urs). Receptivitatea este generală, iar imunitatea este de scurtă durată, cu reîmbolnăviri posibile. Boala nu se transmite interuman”, precizează DSP Prahova prin intermediul unui comunicat.

Așa cum arată reprezentanții instituției menționate, factorii favorizării îmbolnăvirii la om sunt reprezentați de consumul cărnii de porc sau vânat neexaminată trichineloscopic; unele obiceiuri culinare, respectiv prepararea termică insuficientă, de exemplu prepararea “în sânge”, prin sărare, afumare și uscare; achiziționarea de către populație a cărnii din alte locuri decât centrele comerciale specializate; tăierea clandestină a animalelor. Menționând că la om majoritatea infecțiilor sunt asimptomatice, însă pot exista și forme clinice de boală cu evoluție gravă spre deces din cauza complicațiilor, cei de la DSP Prahova au mai ținut să precizeze: ”Manifestarea clinică a bolii depinde de cantitatea de carne ingerată, de gradul de infestare a cărnii și de rezistența organismului. Evoluția bolii cuprinde: perioadă de incubație, cu durată între două și 28 zile; perioadele asimptomatice corespunzătoare maturării larvelor ingerate în adulți, la nivelul intestinului subțire; un stadiu intestinal, manifestat prin diaree însoțită sau nu de febră, dureri abdominale, anorexie. Un stadiu de invazie musculară, corespunzător migrării larvelor nou-formate în sistemul circulator, către musculatura striată, caracterizată de tumefacția maselor musculare, edeme ale feței, erupții urticariene, febră 38-40°C, tulburări neuropsihice (cefalee, până la delir, comă), tulburări respiratorii, tulburări cardiace (miocardită cu tahicardie, tulburări de ritm)”. Subliniindu-se faptul că boala poate evolua sporadic sau în focare familiale ori în colectivitate, s-a precizat este necesară și luarea de măsuri față de persoanele expuse. Astfel, persoanele care au consumat din alimentul infestat cu Trichinella spp. vor fi supravegheate din punct de vedere clinic de către medicul de familie, care va îndruma eventualele cazuri nou-depistate către cel mai apropiat spital/secție de Boli Infecțioase, iar cazurile nou-depistate vor fi raportate către DSP. În acest context, reprezentanții DSP Prahova au mai adăugat:”Decembrie este luna în care se sacrifică porci în gospodăriile țărănești, iar apoi se consumă carnea sub diferite forme. Metodele de sărare, uscare, afumare sau procesare cu microunde a cărnii nu asigură distrugerea larvelor. Acestea pot fi distruse în cazul înghețării cărnii de porc, timp de aproape trei săptămâni, la o temperatură de minimum minus 15 grade Celsius. Larvele se distrug și în cazul prelucrării termice a cărnii la o temperatură de peste plus 70 de grade Celsius. Înainte de a prepara toba, caltaboșul, sângeretele, cârnații sau alte produse, este necesară realizarea unui examen trichineloscopic pentru a vedea dacă nu cumva carnea este infestată cu Trichinella spp”.