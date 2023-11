Femeile britanice sunt campioane la „binge drinking”, consumul excesiv de alcool, în timp ce românii ocupă prima poziție la consumul total pentru ambele sexe la un loc în zona țărilor OECD, relatează The Guardian, potrivit Hotnews.

Constatările sunt cuprinse într-un nou raport publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind indicatorii de sănătate pentru anul 2023, unul dintre capitolele documentului comparând consumul de alcool în 33 de state membre sau candidate pentru aderare la organizație.

Femeile din Marea Britanie ocupă prima poziție în clasamentul consumului de alcool de tip „binge drinking” – definit prin consumarea a cel puțin 6 băuturi consecutive. 26% din femeile britanice au raportat astfel de episoade. Procentul este mai mare pentru bărbații britanici: 45%.

Când este comparat procentul pentru ambele sexe însă, Marea Britanie ocupă abia a treia poziție în clasament, la egalitate cu Luxemburg și în spatele doar al României și al Danemarcei. În țara noastră procentul femeilor care au raportat episoade de consum excesiv de alcool este de 19%, sub cel din Marea Britanie, Luxemburg și Danemarca, dar și din alte țări precum Germania sau Statele Unite.

În schimb, în rândul bărbaților români episoade de consum excesiv au fost raportate de aproape 60% din cei care au participat la sondajul realizat de OECD. În Danemarca procentul este de 50%.

Bărbații români nu sunt doar cei cu cele mai multe episoade de „binge drinking” raportate, ci și cei care înregistrează cea mai mare diferență procentuală față de sexul opus în țările analizate.

Cu toate acestea, când vine vorba despre consumul total pe cap de locuitor într-un an, țara noastră este depășită de mai multe state europene. În timp ce în România consumul pe cap de locuitor este de 11 litri de persoană, în Austria, Estonia, Bulgaria, Cehia, Lituania și Letonia el variază între 11,1 și 12,2 litri.

Raportul a luat în considerare consumul de alcool al adulților și al minorilor ce au împlinit vârsta de 15 ani.

Raportul OECD remarcă de asemenea că, în timp ce în multe dintre statele membre sau candidate pentru aderarea la OECD consumul de alcool a scăzut în perioada 2011-2021, în România el a crescut cu aproximativ 1 litru pe cap de locuitor, la fel ca în Mexic, Norvegia sau Bulgaria.

Țările cu cele mai puține episoade de consum excesiv de alcool sunt Turcia, Italia, Grecia și Spania. Turcia și o altă țară musulmană, Indonezia, sunt de asemenea pe ultimele poziții în ceea ce privește consumul anual de alcool pe cap de locuitor (0,1 litri în Indonezia, respectiv 1,4 în Turcia).

Acestea sunt urmate în coada clasamentului de Costa Rica, Israel, India, Columbia și China, cu un consum mai mic de 5 litri pe an.