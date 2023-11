România încă se zbate pe ultimul sau pe penultimul loc în Uniunea Europeană la colectarea separată a deşeurilor iar odată cu Sistemul Garanţie-Returnare (SGR) pornim de la 12% colectare separată, a declarat, ieri. într-o conferinţă de specialitate, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet (foto), potrivit Agerpres.

“Atunci când discutăm despre situaţia României la zi, cred că este important să înţelegem foarte bine de unde am pornit. Pentru că, în copilăria mea, atunci când mergeam la 10 km de Bacău, oraşul meu natal, la bunici, şi trebuia să colectăm gunoiul, nu puteam să spun că o făceam nici pe şapte fracţii, nici pe şase, nici pe cinci, pentru că adevărul este că n-o făceam pe niciuna. Nu cu foarte mulţi ani în urmă, jumătate sau poate chiar mai bine din suprafaţa României şi mă refer aici cu precădere la zona rurală, pur şi simplu nu avea contract de salubritate. Fiecare cetăţean se descurca aşa cum reuşea. Mai puneau pe foc, mai aveau la marginea satului o râpă, unde efectiv le împingea, aşteptând ploile de toamnă sau de primăvară, pentru ca apa să vină, să le ia, pur şi simplu să nu le mai vedem acolo. Când evaluăm progresul României şi când vedem că astăzi, de bine de rău, avem câte un sistem de management integrat al deşeurilor în fiecare judeţ, care funcţionează mai bine sau mai rău, cred că e bine să avem mereu în vedere şi de unde am pornit. România încă se zbate pe ultimul sau pe penultimul loc în Uniunea Europeană la colectarea separată a deşeurilor, dar totuşi avem cât de cât un cadru legal, avem cât de cât o infrastructură de colectare şi putem să spunem că avem de unde pornim”, a spus Fechet.

Potrivit oficialului, SGR va însemna oportunităţi de business şi implementarea de noi tehnologii noi pentru gestionarea a şapte miliarde de ambalaje, în fiecare an.

“Sistemul Garanţie-Returnare este proiectul meu de suflet. L-am scris de la zero în urmă cu aproximativ patru ani, când eram secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi pot să spun astăzi că, în mai puţin de două săptămâni, sper să fiu primul sau printre primele persoane care să introducă într-un aparat de colectare automată primul PET sau prima doză de aluminiu sau prima sticlă. Este adevărat că Sistemul Garanţie-Returnare din România va gestiona într-o primă fază ambalaj “single use”, însă profit de această ocazie să spun că în viitor nu pot să nu visez nu doar la un sistem care să aibă nişte cifre similare cu cele ale statelor vestice. Noi pornim de la 12% colectare separată şi discutăm despre Sistemul Garanţie-Returnare 95%, 96% şi 98%. Trebuie să mărturisesc că am emoţii în legătură cu 30 noiembrie. Complexitatea acestui sistem, particularităţile României, referindu-mă aici la miile de kilometri pe care multe dintre ambalaje vor fi nevoite să le parcurgă până când vor ajunge în fabricile de reciclare, însă eu sunt optimist. Când vorbim despre Sistemul Garanţie-Returnare, vorbim de oportunităţi de business, despre tehnologii noi, care sunt convins că vor fi aduse în mod instantaneu în România, pentru că vom avea de gestionat 7 miliarde de ambalaje în fiecare an. Vorbim despre locuri de muncă şi despre nenumărate beneficii, precum o natură curată pe care ne-o dorim cu toţii”, a punctat ministrul Mediului.

SGR va fi implementat începând din 30 noiembrie 2023, iar din acel moment românii vor plăti o garanţie de 50 de bani când vor cumpăra o băutură îmbuteliată (apă, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase) de la un comerciant. Ulterior, după golirea ambalajului, consumatorul va trebui să îl aducă într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianţi şi va primi înapoi, pe loc, valoarea garanţiei plătite iniţial, fără a fi condiţionat de prezentarea bonului fiscal.

RetuRO Sistem Garanţie Returnare SA este o companie ce funcţionează pe principiul “not for profit”, ceea ce înseamnă că eventualul profit realizat în urma colectării de ambalaje de băuturi va fi reinvestit, exclusiv, în dezvoltarea SGR.