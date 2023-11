Echipa de minivolei băieţi a CSM Ploieşti a participat la cel de-al doilea turneu al Seriei C, găzduit de CSŞ CS Arcada Galaţi, bilanţul fiind de o victorie şi două înfrângeri. Băieţii antrenaţi de Adrian Moroianu au pierdut cu 3-0 în faţa favoritei grupei, CSŞ Dream Team Tulcea, şi cu 3-2 în disputa cu gazdele de la Arcada, pe care le învinseseră la Ploieşti în primul turneu cu acelaşi scor, iar apoi s-au impus cu 3-0 în confruntarea cu CSM Constanţa.

Lotul de jucători folosit de Adrian Moroianu în turneul de la Galaţi a fost următorul: Cătălin Beciu, Radu Bratu, Horia Ionescu, Liviu Mihalcea, Alexandru Radu, Teodor Marin, Eduard Teohar, Tudor Popescu, Luca Georgescu şi Mihai Dumitraşcu.

Turneul al 3 -lea este programat în perioada 19-21 ianuarie 2024, la Constanţa. Turneul cu numărul 4 va avea loc în perioada 23-25 februarie 2024, la Tulcea. Se califică pentru Faza a II-a primele două clasate în fiecare dintre cele şapte serii plus cele mai bune două echipe de pe locul al 3-lea. CSM Ploieşti ocupă în acest moment poziţia secundă în clasamentul Seriei C.