Weekendul trecut a coincis cu debutul oficial de sezon şi pentru echipa de baschet U14 a CSM Petrolul Ploieşti, care a participat la primul turneu al Grupei B – Faza I, desfăşurat la Otopeni.

Băieţii pregătiţi de Cristi Trandafir şi Corina Savu au susţinut patru partide de-a lungul celor trei zile, reuşind să obţină trei victorii la diferenţe confortabile, singura înfrângere venind, la o posesie distanţă, în faţa vicecampioanei sezonului trecut la „U13”, ACS Dan Dacian Portocaliu Bucureşti.

Rezultatele înregistrate de CSM Petrolul Ploieşti au fost următoarele:

ACS Wolf Pack Bucureşti – CSM Petrolul Ploieşti 28-57

CSM Petrolul Ploieşti – ACS Dan Dacian Portocaliu 58-60

ASBC Fan Baschet Otopeni – CSM Petrolul Ploieşti 50-65

CSM Petrolul Ploieşti – ABC Leii Bucureşti 90-41

Lotul de jucători folosit de Cristi Trandafir şi Corina Savu la acest prim turneu a arătat astfel: Alexandru Brăilă, Andrei Ivan, Tudor Frăţilă, Radu Frăţilă, Radu Constantinescu, Eric Dobre, Eric Ştefan Enache, Mihail Dumitrache, Luca Soare, Ştefan Aniculăesei, Rareş Necula şi Vlad Gheorghe. Turneul al doilea al campionatului U14 este programat în perioada 9-10 decembrie, atunci urmând să se joace meciurile retur ale celui din acest weekend.

La fete, 5 din 5

Echipa de baschet fete U19 a CSM Ploieşti a participat la cel de-al doilea turneu al sezonului, disputând în Arena de Baschet din Bucureşti ultimele două partide contând pentru turul campionatului. Fetele pregătite de Loredana Munteanu, Corina Savu şi Robert Munteanu au câştigat fără probleme şi cele două întâlniri din Capitală, 78-42, ieri, cu CS Crişul Oradea şi 93-32 cu CSŞ Bega Timişoara, şi ocupă primul loc al clasamentului cu 5 victorii în tot atâtea partide disputate.

Turneul al 3-lea, în care va începe, practic, returul şi CSM Ploieşti va juca din nou cu CSU Politehnica Timişoara, CS Universitatea Cluj-Napoca şi Sportul Studenţesc Bucureşti, este programat în perioada 19-22 decembrie.

În acest sezon al Campionatului Naţional U19, cele şase echipe se vor întâlni de câte două ori de-a lungul a 4 turnee (tur-retur), apoi primele 4 clasate vor participa la Turneul Final (24-25 februarie 2024).

CSM Ploieşti – CS Crişul Oradea 78-42 (17-6, 20-8, 18-13, 23-15)

CSM Ploieşti: I. Savu (16 puncte), K. Munteanu (12, 2×3), Bara-Nemeth (11, 1×3), C. Pîrvan (10, 1×3), D. Tănase (8, 1×3), A. Dumitru (6, 2×3), A. Zane (6), D. Păuşan (5), C. Grigore (4), A. Dulhaz, A. Apostolache şi N. Belhamra.

CSŞ Bega Timişoara – CSM Ploieşti 32-93 (9-26, 12-18, 9-28, 2-21)

CSM Ploieşti: I. Savu (18 puncte), Bara-Nemeth (17), A. Zane (16), D. Păuşan (16), K. Munteanu (9, 1×3), A. Dulhaz (5, 1×3), A. Dumitru (4), D. Tănase (3, 1×3), C. Grigore (3), C. Pîrvan (2) şi N. Belhamra.