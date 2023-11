Luiza Rădulescu Pintilie

Boli cronice ale însuși sistemului medical pun presiune și mai mare nu numai pe pacienți și aparținătorii acestora, ci și pe unii dintre medici! Iar una dintre aceste suferințe vechi, valabilă la nivel național, dar fără a ocoli Prahova, este deficitul de medici în anumite specialități. La zi, este vorba despre specialități precum Neurologie, Interne, Radiologie, ORL, neacoperite în cea mai mare unitate medicală din județ, după cum ne-a confirmat, ieri, medicul primar Violeta Tănase – cea care coordonează departamentul de Urgențe-Primiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență. Cel puțin pentru Neurologie, lucrurile sunt pe cât de… clare, pe atât de grave! Altfel spus, din cele 30 de zile ale acestei luni, sunt acoperite cu gărzi doar opt, dar nici pentru programul normal de activitate, respectiv cel din timpul zilei, lucrurile nu sunt tocmai liniștitoare. Ieri dimineață, de exemplu, nu a fost medic neurolog în spital, fără ca aceasta să fie situație singulară. Fiindcă dacă peste plecarea în concediul legal a unuia dintre cei trei medici, colaborarea doar cu o jumătate de normă cu un altul, venit din afara instituției, mai intervine și o situație neprevăzută – și cine poate garanta că nu intervine?! – situația și așa dificilă se acutizează și mai mult. În condițiile în care consultul neurologic se impune în evaluarea și diagnosticarea multora dintre pacienți, adresabilitatea zilnică fiind, în medie, la UPU, de 200 de persoane. Ca urmare, după cum ne mai confirma interlocutoarea noastră, medicii care îi preiau se află nu numai în linia întâi în care se fac triajul și evaluarea cazurilor de urgență, ci tot în aceeași linie și în ceea ce privește… reproșurile pacienților și ale pacienților, dar și – culmea – ale colegilor din București sau Dâmbovița la care se aplează în încercarea de a găsi soluții pentru transferarea acelor bolnavi care trebuie diagnosticați și tratați de medicul neurolog specialist. Asta și pentru că nici respectivele spitale nu stau cu mult, mult mai bine în acoperirea cu medici care au această specializare. Adevărul este că pe la spitalul ploieștean a trecut toată “floarea” medicilor neurologi, dar cei mai mulți au ales să plece în rețeaua privată, principală nemulțumire fiind legată de plata gărzilor, rămasă “înghețată” la nivelul anului 2017. Adică, așa cum am mai scris și altă dată, medicul e plătit în programul de lucru într-un fel, apoi, după ora 14,00, când intră în gardă – cu mult mai puțin și – a se reține! – în condițiile în care nu are nicio obligație legală să facă gărzi. Aceasta explică de ce se optează fie pentru a face una – maximum două gărzi pe lună, fie… deloc! Sau la soluția și mai radicală: plecarea în sistemul mult mai ofertant și mai liniștit de la privat! Iar consecința este exact aceea a alarmantei matematici de la care am pornit aceste rânduri.