Noul tratament pentru pierderea din greutate al companiei americane Eli Lilly, aprobat recent de autoritatea britanică de reglementare în domeniul sanitar, are potenţialul de a aduce beneficii pentru mii de britanici obezi şi ar putea ajuta Serviciul Naţional de Sănătate (NHS) să economisească miliarde de lire sterline, a declarat ministrul britanic al Sănătăţii, a transmis Agenţia Reuters, preluată de Agerpres.

Autorităţile de reglementare din Statele Unite şi Regatul Unit au dat undă verde tratamentului pentru gestionarea greutăţii al companiei Eli Lilly, numit Zepbound, cunoscut şi sub denumirea Mounjaro sau tirzepatidă, deschizând calea unui nou rival puternic pentru Wegovy de la Novo Nordisk în lupta cu cifrele record privind prevalenţa obezităţii.

„Mounjaro are potenţialul de a ajuta mii de persoane care trăiesc cu obezitate şi de a-i sprijini pe cei care suferă de boli asociate greutăţii – dacă este utilizat în asociere cu dieta şi activitatea fizică”, a declarat ministrul britanic al Sănătăţii, Steve Barclay. „Combaterea obezităţii ar putea contribui la reducerea listelor de aşteptare şi ar putea ajuta NHS să economisească miliarde de lire sterline”, a precizat oficialul. Barclay a adăugat că sunt necesare aprobări suplimentare înainte ca medicamentul să poată fi acoperit de NHS.

Autorităţile americane din domeniul sanitar au anunţat miercuri că au aprobat un medicament mult aşteptat de la Eli Lilly împotriva obezităţii, cel mai recent intrat pe o piaţă care a devenit foarte importantă pentru industria farmaceutică, conform AFP.

Tratamentul, care va fi comercializat sub numele de Zepbound în Statele Unite, se administrează pe cale injectabilă, o dată pe săptămână. Molecula folosită era deja aprobată împotriva diabetului, însă uneori era prescrisă în afara recomandărilor oficiale de către anumiţi medici, dată fiind eficacitatea sa.

Într-un studiu clinic amplu, s-a demonstrat că Zepbound oferă o scădere din greutate semnificativă, a declarat Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din SUA într-un comunicat. „Obezitatea şi supraponderalitatea sunt probleme grave de sănătate, care pot fi asociate cu unele cauze majore de deces, cum ar fi boli cardiovasculare, accident vascular cerebral sau diabet”, a declarat John Sharretts, directorul unei ramuri dedicate obezităţii din cadrul FDA.

Zepbound este acum autorizat pentru persoanele care suferă de obezitate, pe de o parte, şi pentru persoanele supraponderale care suferă în acelaşi timp de o problemă de sănătate asociată (diabet de tip 2, hipercolesterolemie sau hipertensiune), pe de altă parte. Utilizarea lui trebuie combinată cu exerciţii fizice şi o dietă săracă în calorii, a precizat FDA. Agenţia americană a avertizat asupra unor posibile efecte secundare, precum greaţă, vărsături, constipaţie, dureri abdominale şi altele.

Preţul a fost stabilit de Eli Lilly la 1.060 de dolari pe lună, a indicat compania americană într-un comunicat. Se aşteaptă ca tratamentul să fie disponibil în Statele Unite „până la sfârşitul anului’.

Acest preţ ridicat, similar cu cel al tratamentelor din aceeaşi clasă, reprezintă o problemă de acces pentru pacienţi, medicamentele împotriva obezităţii nefiind de multe ori decontate de sistemul de asigurări de sănătate din Statele Unite. „Accesul mai larg la aceste medicamente este crucial”, a declarat Mike Mason, reprezentant al companiei, citat într-un comunicat. Acest medicament aparţine unei noi generaţii de tratamente, imitând un hormon gastrointestinal (GLP-1) ce activează receptorii din creier care joacă un rol în reglarea apetitului.

Potrivit unei analize a JP Morgan, analogii GLP-1 reprezintă o piaţă în valoare de 140 de miliarde de dolari până în 2032, care va rămâne dominată de Eli Lilly şi de laboratorul danez Novo Nordisk. Molecula folosită de Eli Lilly, tirzepatida, a fost deja comercializată sub denumirea Mounjaro pentru persoanele care suferă de diabet de tip 2, de la autorizarea FDA, în 2022. Novo Nordisk foloseşte o moleculă numită semaglutidă, autorizată împotriva obezităţii în Statele Unite din 2021 sub numele de Wegovy.

Omologul său împotriva diabetului, autorizat din 2017 şi numit Ozempic, s-a confruntat recent cu lipsuri periodice din stoc, după ce a făcut furori pe reţelele sociale datorită proprietăţilor sale de reducere a greutăţii corporale. Această reacţie suscită temeri conform cărora persoane care nu sunt supraponderale vor folosi greşit astfel de substanţe pentru a pierde câteva kilograme. Pentru astfel de persoane, riscurile asociate acestor medicamente nu pot fi contrabalansate de beneficiile dobândite pentru sănătate de persoanele obeze.

Un studiu recent care a analizat mai multe dintre aceste medicamente, inclusiv Ozempic, a demonstrat că acestea cresc riscul de apariţie a unor probleme gastrointestinale (obstrucţie intestinală şi altele).

O altă problemă semnalată de specialişti este că aceste tratamente trebuie administrate pe termen lung sau chiar foarte lung, altfel existând riscul ca kilogramele pierdute să revină. În Statele Unite, aproximativ 40% dintre adulţi suferă de obezitate. În perioada 2021-2022, 25,9% dintre adulţii din Anglia au fost estimaţi a fi obezi, în creştere faţă de 2020-în 2021 (25,2%), conform www.gov.uk.