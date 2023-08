România se apropie de un grad de umplere a depozitelor de gaz pentru sezonul rece de 85%, ceea ce înseamnă că ţara va putea trece peste o iarnă normală doar folosind gaz din producţia şi depozitele româneşti, a anunţat ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

“Ne apropiem de 85% grad de umplere a depozitelor de gaz pentru sezonul rece. Cu 570 milioane metri cubi mai mult ca în perioada similară a anului trecut. Asta este o veste bună pentru că înseamnă că vom putea trece peste o iarnă normală doar folosind gaz din producţia şi depozitele româneşti (100% independenţi). Avem variante şi pentru o iarnă grea (Azerbaidjan, Grecia)”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

Pe de altă parte, acesta a arătat că autorităţile nu vor renunţa la schema de compensare-plafonare la gaze şi energie electrică, care este în vigoare până în primăvara anului 2025. “În acest context, am spus că la iarnă românii nu vor tremura nici de frig, nici de frica facturilor. Nu vă lăsaţi păcăliţi de vocile care încearcă să vă sperie, dragi români. Nu se pune problema să renunţăm la schema de compensare-plafonare la gaze şi energie electrică. Pe legislaţia actuală schema este în vigoare până în primăvara lui 2025. Obiectivul meu este să plătiţi un preţ corect la factură, iar companiile româneşti să fie cât mai competitive.

Pentru Bucureşti e nevoie de soluţii integrate. Încă aştept, de o lună de zile, răspunsul primarului general la invitaţia de a ne vedea pentru a găsi soluţii pentru plata datoriei de aproape 1 miliard de lei pe care Termoenergetica (Primăria Capitalei) o are către ELCEN (Ministerul Energiei). E timpul.

În final, zilele acestea lucrăm la planul de iarnă. De la bun început am susţinut că energia trebuie să fie sigură, ieftină şi cât mai verde – în această ordine. Vom trece cu bine peste toate provocările”, a subliniat Burduja.