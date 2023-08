Studiile făcute de-a lungul timpului au arătat că prunele sunt o sursă excelentă de nutrienți esențiali, conținând vitaminele C și K, potasiu și cupru, fibre și antioxidanți. Cercetătorii au mers însă mai departe și au analizat în profunzime conținutul acestor fructe aparent modeste, și au ajuns la concluzii uimitoare cu privire la uriașele beneficii pe care le au asupra sănătății sub diverse aspect, potrivit Hotnews. Cu o mențiune: este vorba despre prunele uscate, care – oricât de surprinzător ar putea să pară – s-a constatat că sunt mai valoroase decât cele proaspete. Prin ce? Prin faptul că sunt mai bogate în fibre și mai dense în nutrienți decât prunele proaspete, și asta pentru că uscarea lor cu aer fierbinte nu numai că prelungește durata de conservare, dar și îmbunătățește proprietățile nutriționale.

Cinci-zece prune pe zi pentru sănătatea inimii

Potrivit altor studii prezentate recent în cadrul unei conferințe a Societății Americane pentru Nutriție, consumul zilnic de prune poate îmbunătăți nivelul de colesterol și poate, în același timp, să reducă stresul oxidativ și inflamația. Reducerea nivelului de colesterol și a unui marker al inflamației s-a datorat cel mai probabil îmbunătățirii nivelului de antioxidanți, este de părere Shirin Hooshmand, profesor de științe nutriționale la Universitatea de Stat din San Diego. Deși unele concluzii s-au conturat deja, cum este aceea că prunele pot susține sănătatea cardiovasculară, mai sunt necesare cercetări aprofundate pe acest subiect pentru a se putea afirma cu certitudine acest lucru. La o primă vedere se pare că a consuma 50-100 de grame, adică cinci până la zece prune uscate in fiecare zi, ar putea reduce riscul de boli ale inimii.