Asociația Județeană de Fotbal Prahova se pregătește și de startul competițiilor de juniori, după ce seniorii s-au ”pus în mișcare”, luna septembrie urmând să aducă și primele meciuri din sezonul 2023-2024 pentru fotbalul juvenil. Sunt nu mai puțin de 128 de echipe înscrise la start, pe diverse categorii de vârstă și nu este exclus ca să se depășească numărul de 130 de formații ”active”, fapt îmbucurător, care dă speranțe că echipele de seniori vor avea de unde se ”alimenta”, în viitor, cu fotbaliști, măcar pentru acest nivel ”de bază”.

Iată echipele de juniori ­înscrise pentru sezonu­l ­2023-2024:

Juniori A (născuţi în/după 1 ianuarie 2005):

AS Tineretul Loloiasca, AS Unirea Lacu Turcului, CS Valea Călugărească, Viitorul Ceptura, ACS DP Cornu, AS Tinerețea Izvoarele, CSC Avântul Maneciu, ASCS Petrolul 95 Ploiești, ACS Victoria Olteni, ACS HM Junior Câmpina 2007 – 10 echipe

Juniori B (născuţi în/după 1 ianuarie 2007):

AS Juniorul Șirna, ACS MX Pro Academy, AS Stejarul Goruna Cocorastii Mislii, AS Știinta Albești, AFC Brebu, CSO Boldești Scăeni, AFC Bănesti-Urleta, CSO Tricolorul Breaza, CS Unirea Urlați, CS Strejnicu 2021, CSO Teleajenul Văleni, CS Blejoi, AS Brădetul Ștefești, ACS Viitorul Colceag, ACS SF Toader Ploiești, AS Victoria 2021 Florești, ACS Petrolul NG Ploiești, CS Unirea Urlați – 18 echipe

Juniori C (născuţi în/după 1 ianuarie 2009):

AS Școala de Fotbal Pîrvu, ACS Petrosport Ploiești, AS Juniorul Sirna, ACS Șoimii Ciorani, CSO Comarnic, ACS MX Pro ­Academy 2, ACS MX Pro­ ­Academy, CS Păulești, CS Mănești 2013, AS Atletic United Ploiești, AS Știinta Albești, AS Olimpia Cireșanu, CSO Mizil, CS Valea Călugărească, CSO Tricolorul Breaza, CSL Vărbilau, CS Câmpina, ACS Viitorul Sportul Ploiești, CS Brazi, CS Ariceștii Rahtivani, ACS Caraimanul Bușteni, ACS SF Toader Ploiești, ACS HM Junior 2007, CSM Ploiești, CSM Ploiești 2, CSO Plopeni, ACS Viitorul Poienarii Burchii, ACS Panaceea Măneciu, ACS Luceafărul Drajna – 29 echipe

Juniori D (născuţi în/după 1 ianuarie 2011):

ACS MX Pro Academy, AS Starchiojd, AS Atletic United Ploiești, AS Știința Albești, ACS Victoria Olteni, CSO Tricolorul Breaza, CS Câmpina, ACS Progresul Drăgănești, ACS Petrolul 52 Ploiești, AS SF Pârvu, AS Tinerețea Izvoarele, AS SF Cătălin Cursaru, ACS Viitorul Sportul Ploiești, CSO Băicoi, CSL Vărbilau, AS CS Petrolul 95 Ploiești, CS Blejoi, Progresul Drăgănești, Sportul Câmpina, CS Ariceștii Rahtivani, CSC Berceni, AS Unirea Lipănești, ACS Caraimanul Bușteni, ACS Viitorul Colceag, ACS SF Toader Ploiești, ACS HM Junior 2007, ACS HM Junior 2007 2, ACS Petrolul NG Ploiești, CSM Ploiești, ACS Juniorul 83 Ploiești, CSO Plopeni, AS FC Podenii Noi – 32 echipe

Juniori D1 (născuţi în/după 1 ianuarie 2012):

ACS Petrosport Ploiești, ACS Viking Pruszynski, ACS MX Pro Academy, ACS Petrolul 52 Ploiești, ACS Prahova Ploiești, CS Brazi, AS CS Petrolul 95 Ploiești, AS CS Petrolul 95 Ploiești 2, ACS SF Toader Ploiești, ACS Petrolul NG Ploiești, ACS Triumf Poiana Câmpina, ACS Panacea Măneciu – 12 echipe

Juniori E (născuţi în/după 1 ianuarie 2013):

AS Școala de Fotbal Pîrvu, ACS Petrosport Ploiești, AS Juniorul Șirna, AS Real Rio Cocoșești, ACS MX Pro Academy, CS Păulești, AS Atletic United Ploiești, AS Știința Albești, CSO Mizil, CSO Tricolorul Breaza, CS Câmpina, ACS Petrolul 52 Ploiești, ACS Petrolul 52 Ploiești 2, AS SF Cătălin Cursaru, ASCS Petrolul 95 Ploiești, ASCS Petrolul Ploiești 2, CS Ariceștii Rahtivani, CSC Berceni, AS Unirea Lipănești, ACS Caraimanul Bușteni, ACS SF Toader Ploiești, ACS SF Toader Ploiești 2, ACS HM Junior 2007, ACS HM Junior, AS SF Marian Tătaru, ACS Petrolul NG Ploiești, CSM Ploiești – 27 echipe