N. Dumitrescu

Datele definitive ale recensământului organizat anul trecut, care reflectă situația la data de 1 Decembrie 2021, scoate în evidență, și la nivelul județului Prahova, scăderea dramatică a populației. Atât de mult încât, așa cum arată statisticile, sunt sate prahovene în care numărul locuitorilor a rămas atât de mic încât aceștia nu pot fi numărați nici pe degetele unei singuri mâini, așa cum este în cazul unor așezări din comunelor Cosminele, Fântânele și Posești. Ba, în cazul ultimei comune, așa cum am primit, ieri, confirmarea primarului Valentin Spătărelu, în satul Merdeala a rămas doar… un singur locuitor! Este vorba despre un bărbat de aproape 70 de ani, care a preferat să nu-și părăsească gospodăria, chiar dacă satul natal este pustiu din cauza faptului că puținii localnici care mai erau aici fie au decedat, fie s-au mutat în satul de reședință, Posești. Conform datelor definitive ale recensământului organizat anul trecut, solicitate Direcției Județene de Statistică Prahova, față de recensământul de acum un deceniu, populația județului a scăzut cu peste 67.000 de locuitori. Pe de altă parte, aceleași date mai confirmă și faptul că, față de restul localităților prahovene, unde scăderea numărului locuitorilor este mai mult decât vizibilă, în patru comune, toate din imediata apropiere a municipiului reședință de județ, Ploiești, populația contabilizată la data de 1 decembrie 2021 a dat cu… plus, în comparație cu recensământul de acum un deceniu. Este vorba despre Păulești, unde, dacă la recensământul din anul 2011 au fost înregistrați 5.886 de locuitori, la data de 1 Decembrie 2021 au fost înregistrați mult mai mulți, respectiv 7.985, la Târgșoru Vechi – 10.434 locuitori (în 2011 erau 9.117 locuitori), la Blejoi – 9.254 locuitori (în 2011 erau 8.575 locuitori), iar la Bucov – 10.787 locuitori (în 2011 erau 10.388 locuitori). De adăugat și faptul că, din cele 104 localități ale județului Prahova, comunitatea cu cel mai redus număr de locuitori este aceea de la Jugureni, la 1 Decembrie 2021 în această comună fiind înregistrați doar un număr de 222 de locuitori, în satul Boboci trăind, la data menționată, 69 de locuiori, iar în satele Marginea Pădurii și Valea Unghiului, câte 79.

Potrivit datelor primite de la conducerea Direcției Județene de Statistică Prahova, rezultatele definitive ale recensământului organizat anul trecut arată cât de mult s-au depopulat satele județului, migrarea către alte zone dar mai ales decesul puținilor localnici rămași ducând la situația în care, în comuna Posești, de pildă, așa cum ne-a declarat, ieri, primarul, în satul Merdeala acum a rămas doar un singur locuitor. Conform primarului, puținii locuitori care mai erau în satul menționat s-au retras în centrul comunei, iar alții au decedat, singurul care a dorit să nu-și părăsească gospodăria fiind un un bărbat în vârstă de aproape 70 de ani. ”Într-adevăr, în satul Merdeala a mai rămas doar un singur locuitor, cu precizarea că pe timp de vară mai vin și alții, mutați în alte zone, nu prea mulți însă, pentru a-și lucra terenurile”, ne-a precizat primarul comunei Posești, care ne-a menționat că singurul locuitor care nu a dorit să-și părăsească locuința și gospodăria din satul Merdeala, unde nu este niciun magazin, o dată sau de două ori pe săptămână parcurge pe jos, până în centrul comunei, peste 4 km, pentru a-și face cumpărăturile. Pe de altă parte, cu mai puțin de trei locuitori, conform datelor definitive ale recensământului organizat anul trecut, apare și satul Bozieni din comuna Fântânele. Așa cum am aflat, ieri, de la primarul acestei comune, în satul menționat sunt doar doi locuitori, care și-au făcut recent mutație definitivă, de la acesta aflând și faptul că tanti Ecaterina- octogenara pe care am vizitat-o și despre cam relatat și în ziarul Prahova, în urmă cu mulți ani, pe vremea când era singurul locuitor din acest sat – decedând.

Așa cum mai reiese din datele definitive ale recensământului organizat anul trecut, la nivelul județului Prahova sunt și alte comune în care numărul locuitorilor din anumite sate este extrem de redus, încât nici nu e nevoie de degetele unei singure mâini. Astfel, la Cosminele, satul Drăghicești figura, la data de 1 Decembrie 2021, ca având doar patru locuitori, în condițiile în care acum un deceniu avea șase. În comuna Șirna, satul Coceana figurează cu cinci locuitori (în 2011 erau 12 locuitori), în timp ce în satul Podu Ursului, din comuna Vărbilău, apar 10 locuitori, la recensământul din 2011 fiind 31. De asemenea, pe lista comunelor cu sate în care au fost înregistrați foarte puțini locuitori se mai regăsesc: comuna Starchiojd, satul Brădet al acesteia figurând cu 89 de locuitori, Gresia – cu 9 locuitori, Rotarea – 165 de locuitori, Zmeuret – 50 de locuitori; comuna Telega: satul Boșilcești – 16 locuitori, Țonțești – 9 locuitori; comuna Valea Călugărească- satul Schiau, 24 de locuitori; comuna Predeal –Sărari: satul Sărari -8 locuitori, Sărățel – 166 locuitori, Tulburea – 46 de locuitori, Tulburea Văleni – 20; comuna Podenii Noi: satul Sălcioara – 32 de locuitori; comuna Izvoarele: satul Chirițești – 46 de locuitori; comuna Gornet: satul Bogdănești – 47 de locuitori; comuna Drajna : satul Ciocrac – 21 de locuitori, Piatra – 45, Pițigoi – 11, Plai – 22, Pădurile – 59, Poiana Mierlei – 100 de locuitori; comuna Lapoș: satul

Pietricica – 11 locuitori.