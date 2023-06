Rata şomajului în Capitală este de numai 1%, iar aici se concentrează 24,7% din Produsul Intern Brut (PIB) al României, a declarat, ieri, într-o conferinţă pe tema dezvoltării urbane, Iuliu Stocklosa, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), potrivit Agerpres.

“De asemenea, 30% din suprafaţa de vânzare şi desfacere cu amănuntul a României se află în Bucureşti. Exporturile României se fac în raport de 20%, iar importurile în raport de 32%, deci foarte mult, ceea ce ne bucură. Şi pentru asta normal că trebuie să avem grijă de cetăţenii noştri, atât noi, ca şi organizaţie neguvernamentală, cât şi reprezentanţii, aşa cum spuneam, primăriilor şi a organizaţiilor centrale», a mai spus Stocklosa.

În viziunea şefului CCIB, din punct de vedere turistic, Capitala României poate deveni un loc atractiv pentru întâlniri de business, precum şi un loc de “City Break”.

«Ca şi date publicate de BNR, regiunea Bucureşti-Ilfov a atras 62,7 miliarde de euro, după 1990, reprezentând 62,5% din totalul investiţiilor din România, datorită avantajelor competitive certe poziţie la intersecţia două coridoare de transport pan-european şi aproape de Dunăre, structura socială şi profesională a Bucureştiului este una cu un standard foarte ridicat. În ultima statistică pe care am primit-o se arăta că salariul mediu pe Bucureşti este undeva la 158% faţă de salariul naţional, însemnând că avem oameni foarte bine pregătiţi în Bucureşti. Noi ne dorim ca împreună cu partenerii noştri, astăzi, să găsim soluţii cât mai eficiente care să contribuie la îmbunătăţirea climatului de business şi al vieţii social-culturale a Capitalei (…) Vreau să menţionez şi turismul: Camera de Comerţ Bucureşti este membră a organizaţiei de promovare turistică independentă Bucharest Tourist Board, ca şi membru-fondator. Bucureştiul are o şansă nouă, dacă ne organizăm corect, să fie un loc de «City Break», un loc de business, de întâlniri de business şi, bineînţeles, concerte, lucruri deosebite cu care putem să dezvoltăm Capitala din punct de vedere turistic, cât şi să aducem finanţare pentru primării», a susţinut oficialul CCIB.

Acesta a adăugat că Bucureştiul are şansa să ajungă la nivelul unor capitale cu tradiţie în domeniul turismului, precum Viena sau Budapesta.