N. Dumitrescu

Potrivit celor mai recente date făcute publice de către Direcția Județeană de Statistică (DJS) Prahova, la sfârşitul lunii martie 2023, în județ au fost înregistrați 188.989 de salariați, în creștere cu 3.105 persoane față de aceeași lună a anului trecut. Având în vedere aceste date, conform instituției menționate, salariaţii din judeţul Prahova reprezintă 3,3% din totalul salariaţilor înregistrați la nivel național, la sfârșitul lunii martie 2023, 57,2% din salariați figurând că lucrau în activitățile de servicii, 41,1% în industrie și construcții și 1,7% în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit. ”În județul Prahova, câştigul salarial mediu brut a fost în luna martie 2023 de 6.629 de lei, cu 661 lei mai mic decât cel înregistrat la nivelul economiei naţionale (-9,1%). Câştigul salarial mediu net a fost în judeţul Prahova de 4.207 lei, cu 347 lei mai mic față de cel înregistrat la nivel naţional (-7,6%)”, se arată într-un comunicat de presă primit de la DSJ Prahova referitor la luna martie a.c. Din datele statistice ce reflectă situația la sfârșitul primului trimestru al acestui an a mai reieșit faptul că, în Prahova, câştiguri salariale peste media judeţului s-au înregistrat în ramura industrie şi construcţii (4.416 lei/salariat), iar sub media judeţului în ramura servicii (4.043 lei/salariat) şi ramura agricultură, silvicultură și piscicultură (3.967 lei/salariat). În acest context, s-a făcut mențiunea că, în funcție de câștigul salarial net, judeţul Prahova ocupă locul 7 la nivel național, pe primele locuri fiind municipiul Bucureşti (6.117 lei), Cluj (5.613 lei), Timiş (4.973 lei), Ilfov (4.691 lei), Sibiu (4.678 lei) și Iaşi (4.332 lei). În ceea ce-i privește pe prahovenii care nu sunt înregistrați în câmpul muncii, s-a făcut precizarea că, la sfârşitul lunii martie 2023, numărul şomerilor înregistraţi la Agenţia Judeţeană de Ocuparea Forţei de Muncă Prahova a fost de 5.822 persoane, din care 2.889 femei. Rata şomajului la sfârşitul lunii menționate a fost de 2,2%, procent care a fost înregistrat, de altfel, și în luna martie a anului trecut. Pe sexe, la sfârșitul

primului trimestru din acest an, rata şomajului înregistrată pentru bărbaţi a fost de 1,9%, iar pentru femei a fost de 2,6%, cu precizarea că rata şomajului din judeţul Prahova în luna martie 2023 a fost mai mică decât cea înregistrată la nivel naţional, care a fost de 3,0%.