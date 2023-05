Despăgubiri de peste 100 milioane lei au fost plătite anul trecut de către companiile de asigurări în baza poliţelor facultative de locuinţe, a anunţat ieri Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR), potrivit Agerpres.

Conform sursei citate, anul trecut, proprietarii locuinţelor protejate printr-o asigurare facultativă au primit sprijin financiar din partea companiilor de asigurări de peste 100 milioane lei. Totodată, despăgubirile plătite doar în baza acestor poliţe au fost cu peste 29% mai mari faţă de anul 2021, conform datelor prezentate în raportul Autorităţii de Supraveghere Financiară.

În 2022, peste 1,6 milioane de locuinţe au beneficiat de protecţia oferită de o asigurare facultativă, cu aproape 9% mai multe faţă de 2021. Acest fapt ne arată că, practic, românii devin din ce în ce mai conştienţi de faptul că au nevoie de sprijinul unei poliţe de asigurare care să îi ajute să îşi revină mai rapid şi mai uşor din diverse evenimente nefericite: incendii, furtuni, explozii, spargerea unor conducte etc.

«Aceste cifre, deşi încă timide, ne arată că românii au devenit mai preocupaţi de beneficiile pe care le poate oferi o asigurare de locuin­ţă care să răspundă nevoilor lor. Indiferent de impactul pe care îl poate avea producerea unui risc asupra locuinţei sau asupra bugetului unei familii, o asigurare va face mereu diferenţa în aceste situaţii nedorite», a declarat Alexandru Ciuncan, Preşedinte & Director General al UNSAR.

Potrivit sursei citate, chiar dacă vorbim despre producerea unui dezastru natural, cum ar fi: cutremur, inundaţie sau alunecare de teren, sau despre orice alte riscuri care pot avea un impact major asupra bunăstării unei familii, important este ca acea locuinţă să fie asigurată la întreaga ei valoare, incluzând şi bunurile deţinute.

«Pentru a avea o astfel de acoperire, este important să beneficiem de consultanţa pe care o oferă distribuitorii de asigurări şi să fim mai informaţi cu privire la soluţiile pe care le avem la dispoziţie», se mai precizează în comunicat.

Asigurarea facultativă pentru locuinţă oferă un nivel suplimentar de protecţie faţă de cea obligatorie PAD, aceasta acoperind, în plus faţă de dezastrele naturale, şi alte riscuri, precum: incendiu, explozie, căderi de corpuri, inundaţii produse de avarii ale instalaţiilor de apă-canal, climatizare, termoficare, precum şi alte situaţii neprevăzute – inundaţii produse vecinilor, defecţiuni ale centralei termice, daune la bunurile electronice/electrocasnice etc.