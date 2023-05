Asociația Județeană de Fotbal a programat încă un tur din Cupa României – faza județeană, runda a patra fiind rezervată doar echipelor din eșaloanele inferioare, pentru ca turul 5 – programat săptămâna viitoare să includă la start și cele 8 formații din Liga A rămase în întrecere (să nu uităm că înscrierea în competiție a fot opțională).

Au fost 8 meciuri, dintre care doar 6 s-au jucat efectiv, echipele calificate din ligile inferioare județene urmând să dispute acum ”la foc automat” turul următor, chiar săptămâna viitoare , duelurile, fiind, pe cât posibil, organizate pe criteriu geografic.

Cupa României, Turul al 4-lea – rezultate

Speranța Chiojdeanca – AS Starchiojd 0-3 (nedisputat)

Progresul Coslegi – AS Gherghița 0-3 (nedisputat)

CS Brazi Popești – CS Valea Călugărească 3-4

Viitorul Provița de Sus – Olimpia Comarnic 1-2

AS Târgșorul Vechi Stăncești – CS Blejoi II 2-1

CS Șirna Varnița – Unirea Cocorăștii Colț 3-2

Viitorul 2018 Ceptura – Olimpia Cireșanu 6-1

Progresul Aluniș – Brădetul Ștefești 0-5

Cupa Romaniei, Turul al 5-lea – Sferturi de finală, Etapa 1

Miercuri, 17 mai, ora 17,00:

Târgșorul Vechi Stăncești – Unirea Urlați

AS Starchiojd – Avântul Măneciu

AS Gherghița – Atletic United Ploiești

CS Valea Călugărească – CSO Boldești Scăieni

Olimpia Comarnic – Tricolorul Breaza

Viitorul 2018 Ceptura – CSO Băicoi

CS Șirna Varnița – CS Mănești 2013

Brădetul Ștefești – CSO Teleajenul Vălenii de Munte