Cei mai mulţi au căutat… muncă puţină pe bani mulţi!

N. Dumitrescu

Lipsa forței de muncă reprezintă, în continuare, o mare problemă și pentru angajatorii prahoveni. Iar confirmarea a venit chiar la sfârșitul săptămânii trecute, mai exact pe data de 12 mai a.c., când, simultan la Ploiești și Câmpina, a avut loc Bursa generală a locurilor de muncă, organizată de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova, participanți fiind reprezentanți ai firmelor din județ care au considerat că poate vor avea o șansă în plus, cu această ocazie, în a găsi potențiali aspiranți pentru ocuparea posturilor rămase libere de foarte mult timp.Locurile de muncă oferite au fost din diverse domenii de activitate, precum confecții textile, comerț, construcții metalice, construcții civile, asigurări, fabricare mașini și utilaje, transporturi, turism, pază și securitate,agent de vânzări, tâmplari, tapițeri, electricieni, lăcătuș mecanic, sudor, montator, tinichigiu, spălător de vase, cameristă, bucătar și ajutor de bucătar, ospătar etc., cerința de noi angajați pe posturile vacante fiind inclusiv pentru cei cu studii superioare, așa cum a fost și în cazul inginerilor din mai multe domenii. Numai că ocuparea posturilor libere rămâne, în continuare, o dorință tot mai dificilă de îndeplinit. Astfel că, din totalul celor peste 1.125 de persoane care au participat la Bursa locurilor de muncă organizată simultan în cele două municipii ale județului Prahova, doar 225 au fost selectate în vederea încadrării. Ceea ce înseamnă că multe dintre persoanele venite să-și găsească de lucru sau interesate să-și schimbe actualele locuri de muncă au preferat doar să ”cântărească ”ofertele, pentru ca apoi să plece. De altfel, așa cum am putut afla chiar de la unii dintre angajatorii prezenți la evenimentul organizat la Ploiești, motivele pentru care multe dintre posturile libere rămân neocupate sunt legate chiar de ceea ce se poate poate numi pretențiile unora dintre cei care vor să se angajeze, încă de la început aceștia solicitând să presteze muncă puțină, dar pe bani mulți, motiv pentru care unele firme, din lipsă de muncitori, sunt nevoite să aducă forță de muncă din India, Vietnam și din alte țări, pentru că de pe plan local nu mai reușesc să mai angajeze nici măcar lăcătuși! De precizat că, printre cei care și-au prezentat ofertele de muncă la Ploiești s-a regăsit și o firmă interesată să ocupe diverse posturi pe vase de croazieră, în speranța că poate va găsi și personal românesc inclusiv din Prahova, nu doar din Filipine și Sri Lanka, așa cum s-a întâmplat în cazul ultimilor angajați. Încă un amănunt: la sfârșitul lunii martie 2023, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova erau înregistrați 5.822 șomeri (din care 2.889 femei), rata șomajului fiind de 2,19%.

La evenimentul de la Ploiești, găzduit de către Hotelul Central, au participat 28 de agenți economici, care au oferit un total de 566 de locuri de muncă din mai multe domenii, iar la cel de la Câmpina, organizat la sediul Casei de cultură – 26 de agenți economici, care au oferit 259 de locuri de muncă. La ambele evenimente au participat șomeri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, iar așa cum am văzut la Ploiești, inclusiv persoane private de libertate, dar și grupuri de elevi, însoțiți de profesori, de la diverse licee și școli profesionale.

Ambele evenimente s-au desfășurat simultan, începând cu ora 9.00, iar după închidere, după ora 12.00, s-a făcut și bilanțul, în sensul că, în total, la Bursa generală a locurilor de muncă organizată în Prahova au participat 1.125 de persoane – la Ploiești 625 de persoane, iar la Câmpina 500 – dintre care doar 225 au fost selectate în vederea încadrării, respectiv la Ploiești – 125 de persoane, iar la Câmpina – 100 de persoane. Din discuțiile purtate cu unii dintre angajatorii prezenți la evenimentul organizat la Ploiești, respectiv de la o firmă în domeniul confecțiilor metalice, printre motivele pentru care locurile libere se ocupă greu ar fi, pe de o parte, faptul că ”meseriașii buni au plecat în străinătate”, iar pe de altă parte faptul că ”destui sunt cei care, la angajare, vor muncă puțină, dar bani mulți!”. Așa că firma respectivă a ajuns în situația în care, de pildă, din cauza faptului că de pe plan local nu a reușit să găsească oameni care să ocupe posturile de lăcătuș, unde salariile pot ajunge între 4000-5000 lei/lună, a apelat la muncitori aduși din India și Vietnam! De la reprezentantul unei alte firme, ce produce obiecte sanitare, am aflat și că ”în cazul unor persoane care, inițial, s-au arătat interesate de ocuparea unor locuri libere, printre întrebările care ne-au fost adresate a fost aceea dacă vor presta… muncă fizică. Prin urmare, este greu să găsim oameni.

La muncitori necalificați oferim, pentru început, 3.500 de lei brut pe lună, dar apoi îi calificăm la locul de muncă și salariul poate crește ulterior. De asemenea, și la electricieni, tot pentru început, oferim același salariu pe lună, însă, ulterior, poate să crească și de două ori, în funcție de performanță”. La standurile cu oferte de muncă de la Ploiești s-a regăsit și o firmă ce spera să găsească înlocuitori pentru o serie de muncitori care încă mai activau și după pensionare, tot din cauza faptului că, după plecarea lor, locurile lăsate libere riscau să rămână mult timp neocupate, în timp ce o altă companie, specializată în fabricarea de frigidere, oferea pentru unele dintre posturi, încă de la început, programe de formare, ulterior urmând să se negocieze și salariile, în funcție de competențele dobândite, în timp ce o altă societate era în căutare de desenator tehnic, unde salariul putea ajunge și la 4.500 de lei/lună.

Considerând că poate va avea noroc să găsească forță de muncă și în Prahova, la Bursa generală a locurilor de muncă din Ploiești a fost prezent inclusiv reprezentantul unei firme care asigura o serie de posturi pe vase de croazieră, pentru spălători de vase și ospătari. Potrivit acestuia, în ultima perioadă a angajat personal provenit din Filipine și Sri Lanka, întrucât ”personalul din România refuză să muncească pentru salariile oferite, motivând că le poate încasa și în țară, nu plecat departe de casă”. Care era oferta în acest caz? Între 1.500 și 1.850 euro net/lună pentru spălător de vase, între 1.600-2000 euro net/lună pentru ospătar, la pachet fiind oferite cazarea și masa gratuite, transportul până la vas, din portul de unde urma să se plece în croazieră, fiind și el decontat, pentru vasul de croazieră pe fluviu fiind oferit un contract în perioada martie-decembrie, iar pentru cel pe ocean – contract de șase luni.

De adăugat şi că această situaţie nu este nouă, în anul 2022, de exemplu, lunar fiind oferite în medie peste 1000 de locuri de muncă, între 300 și 350 rămânând neocupate, situație valabilă și în primele luni ale acestui an.