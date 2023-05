Miturile despre sănatate se transmit din generație în generatie și chiar dacă știința a venit cu dovezi și explicații, ele încă persistă. Și sunt slabe speranțe să dispară așa curând… Sunt o mulțime de lucruri pe care le știm de la părinți, de la bunici, lucruri care funcționeaza și lucruri care nu au efectul așteptat. Iată ce e fals și ce e adevărat, totul susținut de studiile medicale care au le-au analizat, potrivit unui documentar prezentat de Hotnews.

1. Supa de pui grăbește vindecarea răcelilor (ADEVĂRAT). Cel mai bun medicament când suntem răciți este o supă zdravănă de pui, cu legume din belșug. Carnea de pui este bogată în proteine de bună calitate – necesare reparării celulare -, conține vitamina B12 și antioxidanți, dar și alte vitamine care susțin sistemul imunitar și ajută digestia. De asemenea, cu cât supa va conține mai multe legume (ca varietate și cantitate), cu atât va fi mai mare aportul de vitamine și minerale necesare unei mai rapide recuperări.

2. Ciocolata provoacă acnee (FALS). Nu este adevărat că a consuma cantități mici de ciocolată dăunează sănătății pielii, dar, totuși, inclusiv pentru piele este mai sănătoasă ciocolata neagră. Pielea este și ea un organ viu și are propriile bacterii, așadar cu cât ne hrănim mai sănătos și ne hidratăm corect, cu atât va avea și ea de câștigat. Cu privire la hidratare, apa este sfântă. Desigur, și ceaiurile sunt bune, însă nu consumate în timpul mesei pentru că taninurile din ceai blochează absorbția fierului, iar un deficitul de fier poate avea ca simptom mâncărimile de piele.Și cum toată lumea iubește ciocolata, este un bun prilej să spunem că ea poate să reducă riscul apariției febrei musculare în condiții de efort. Dr. Codruțea Cioponea, medic specialist medicină fizică și de reabilitare, expert în recuperarea traumatismelor musculoscheletale, a explicat pentru SmartLiving.roca „ciocolata post-efort reface depozitele de glicogen consumate în timpul efortului. De asemenea, datorită unei substanțe cu numele de epicatechin pe care o conține are un efect de vasodilatație și crește aportul de sânge. Dacă este de calitatea foarte bună, făcută cu mult unt de cacao, conține vitamina E, acizi grași și o cantitate importantă de antioxidanți.”

3. Un măr pe zi ține doctorul la distanță (FALS). De doctor, nu, nu ține la distanță, dar de farmacie, da! Un studiu care a urmărit un grup de persoane care consumau zilnic mere a constatat că acestea foloseau mai puține medicamente decât cei care nu erau prieteni cu acest fruct. Este adevărat, subiecții aveau o sănătate bună în general, și nu neapărat pentru că mâncau zilnic mere cât pentru că aveau niveluri mai ridicate de educație și nu erau fumători. În concluzie, chiar dacă nu merele feresc oamenii de boli, a consuma unul pe zi rămâne un lucru foarte bun. Mai ales că, potrivit unui studiu realizat în Brazilia, consumul de mere este asociat și cu pierderea în greutate.

4. Dacă ieși afară cu părul ud, o să răcești (FALS). O persoană sănătoasă, care iese afară cu părul ud, nu din acest motiv răcește. Lipsa somnului și stresul afectează sistemul imunitar și scad capacitatea de rezistență a organismului în fața bolii, la fel cum și a sta într-un spațiu închis, fără ventilație, alături de alte persoane răcite, crește probabilitatea de îmbolnăvire.

5. Morcovii îmbunătățesc vederea nocturnă (ADEVĂRAT). Este de notorietate că morcovii conțin vitamina A, vitamină importantă pentru o vedere bună, deoarece ajută la formarea unui pigment în retină numit rodopsină, necesar acuității vizuale în lumină scăzută. Un deficit de vitamina A poate duce la dificultăți de vedere în lumina slabă, așa că este grozav dacă necesarul este obținut din alimentație. Iar dacă lucrurile totuși nu stau bine, este necesară o consultație de specialitate, respectiv una oftalmologică.

6. Trosnirea degetelor provocă artrită (FALS). Zgomotul produs de trosnirea articulațiilor este cauzat de eliberarea rapidă a azotului gazos din fluidul care lubrifiază articulațiile. Nu există dovezi că acest tic ar fi dăunător articulațiilor și că provoacă artrită, dar cu toate acestea unele studii arată că trosnirea excesivă a degetelor poate fi asociată cu inflamarea mâinilor și deteriorarea țesuturilor moi.

7. Turmericul ajută la prevenirea bolilor de inimă (ADEVĂRAT). Ei bine, da, turmericul (curcuma) are proprietăți antiinflamatorii și antioxidante, ambele contribuind la combaterea bolilor de inimă prin reducerea stresului oxidativ, un proces biologic dăunător, asemănător ruginirii fierului. Atenție, însă, la dozele mari de turmeric, pentru că pot interfera cu unele medicamente anticoagulante (pentru subțierea sângelui)!

8. Urinarea după sex previne infecțiile cu transmitere sexuală (ADEVĂRAT). Așa este! Urinarea după sex poate ajuta la prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală prin reducerea bacteriilor din zona genitală. Deși femeile sunt expuse unui risc mai mare deoarece bacteriile au o distanță mai mică de parcurs de la vagin până la vezică, iar sexul poate declanșa cistita, iar uretra peniană este mai lungă, urinarea dupa sex este recomandată și unora, și celorlalți.

9. Scorțișoara ajută la echilibrarea hormonilor (FALS). Unele studii au arătat că o substanță chimică naturală din scorțișoară, numită cinamaldehidă, a crescut progesteronul și a scăzut testosteronul la femei, ajutând la echilibrarea hormonilor. Dar cantitatea și calitatea scorțișoarei consumate de o persoană este prea mică pentru a avea un astfel de efect. O dietă echilibrată ajută la susținerea sistemului endocrin, dar să crezi ca hormonii pot fi controlați cu alimente, este prea fantezist.

10. Stridiile sunt afrodisiace (FALS). Stridiile sunt bogate în zinc, ceea ce este important pentru sănătatea reproducerii, dar nu există dovezi științifice care să sugereze că mâncând stridii va crește libidoul. Un libidou scăzut sau o disfuncție erectilă au cauze medicale precum insomnia cronică, anxietatea, depresia, perimenopauza sau menopauza, care se tratează în cabinetul medical, nu în… restaurant.

11. Statul prea aproape de un ecran „strică” vederea (FALS). A sta cu ochii prea aproape de un ecran provoacă mai degrabă oboseală oculară decât daune permanente ale vederii. Este de preferat să fie luate pauze regulate, să se reducă intensitatea luminii albastre a ecranelor și să vă asigurați că luminozitatea nu este mai mare decât o cer împrejurările.

12. Brânza mâncată la cină provoacă vise urâte (FALS ). Nu există dovezi solide potrivit cărora brânza să fie de vină pentru coșmaruri. Dimpotrivă, s-a constatat că produsele lactate (cum ar fi laptele, consumat cald, înainte de culcare) sunt benefice datorită triptofanului conținut, un aminoacid esențial în producerea celor doi hormoni care induc somnul, serotonina și melatonina.