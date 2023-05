N. Dumitrescu

Un proiect despre care la nivelul municipalității ploieștene se vorbea încă de pe vremea fostului primar Adrian Dobre are, se pare, șanse să depășească stadiul de proiect pe hârtie! Cel puțin așa au dat asigurări, ieri, reprezentanții Primăriei Ploiești, care au anunțat că a fost eliminat principalul obstacol juridic care a ținut pe loc proiectul de lărgire a uneia dintre principalele intrări/ieșiri în/din municipiu, spre și dinspre Târgoviște, din zona Podul Înalt, zonă cunoscută pentru frecventele blocaje în trafic. ”Guvernul României a permis, în urma numeroaselor solicitări ale Primăriei Ploiești, demararea procedurilor pentru implementarea proiectului cu finanțare europeană ”Modernizare strada Gh. Grigore Cantacuzino, în zona Pasaj CFR Podul Înalt, prin lărgire la 4 benzi, Reabilitare str. Gh. Grigore Cantacuzino, tronson Șos. Vestului – limita oraș, inclusiv terminal multimodal”. În data de 24.05.2023, a fost emisă Hotărârea de Guvern privind trecerea Pod km 2+090 (10+950) L304N Ploiești Vest-Ploiești Crâng (Podul Înalt), de la CFR S.A în domeniul public al municipiului Ploiești”, se arată într-un comunicat transmis de municipalitate. Decizia menționată a fost salutată și de primarul Andrei Volosevici care, prin intermediul aceluiași comunicat de presă, a ținut să menționeze: ”Salut această decizie pe care Ploieștiul o aștepta de foarte mult timp și care este o prioritate pentru noi. Practic, din 2018 de când a fost depus, abia acum se creează posibilitatea demarării tuturor procedurilor pentru implementarea proiectului de lărgire a ieșirii din Ploiești, spre DN72, de la două benzi la patru, și avem la dispoziție cel puțin 37 de luni pentru implementarea acestuia, având în vedere că executivul ploieștean va solicita etapizarea lucrărilor, conform legislației în vigoare. Prin urmare, cei care dezinformau spunând că s-ar putea pierde banii din culpa autorității publice locale sau că nu se dorește realizarea acestui proiect vor înțelege că doar din acest moment putem discuta despre viabilitatea proiectului de modernizare a pasajului Podul Înalt, în valoare de aproximativ 13 milioane de euro”. Municipalitatea ploieșteană a mai precizat că de la data preluării podului menționat vor putea fi demarate și procedurile necesare de avizare a documentației tehnico-economice, respectiv de licitație pentru atribuirea lucrărilor. ”Predarea-preluarea obiectivului de investiții se va face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri, iar după finalizarea lucrărilor acestui proiect acesta va fi returnat în patrimoniul Căilor Ferate Române”, a mai precizat Primăria Ploiești. Dând timpul în urmă, e de notat că, în toamna anului 2020, primarul Ploieștiului de la acea vreme, Adrian Dobre, anunța intens că municipalitatea a semnat contractul de finanţare de la Uniunea Europeană pentru proiectul de modernizare a ieşirii spre Târgovişte, gândit să rezolve problema traficului din zona Vest – Podul Înalt, prin lărgirea la patru benzi a străzii Ghe. Gr. Cantacuzino în zona Pasaj CFR Podul Înalt. Proiectul include și reabilitarea străzii menționate, pe tronsonul Șoseaua Vestului – limita oraș, construirea unei piste pentru biciclete, dar și construirea unui terminal multimodal, în fața depoului TCE, care va include stație pentru troleibuze, locuri de parcare pentru autobuze și microbuze, taxiuri etc. Iar un an mai târziu, în 2021, în baza unei hotărâri a legislativului local, Primăria Ploiești a solicitat în mod oficial Guvernului emiterea unei hotărâri astfel încât pasarela de cale ferată de la Podul Înalt, de la ieșirea din oraș spre Târgoviște, să treacă provizoriu în domeniul public al orașului, în vederea punerii în practică a proiectului menționat, răspuns care, iată, a venit după doi ani de așteptare.