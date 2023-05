N. Dumitrescu

De la sfârșitul săptămânii trecute, rând pe rând, la Ploiești au început să fie demolate foișoarele care erau amplasate în Centrul civic, respectiv în zona pietonală din vecinătatea Parcului ”Nichita Stănescu”. Fără să mai aibă vreo utilitate de ani buni, vechile căsuțe din lemn ajunseseră o adevărată „pată neagră” în centrul orașului, drept pentru care angajații S.C. Servicii de Gospodărire Urbană au început să execute lucrările de desființare a acestora, la cererea municipalității. De precizat că aplicarea deciziei ca niciuna dintre cele 15 căsuțe să nu mai stea în picioare și să dispară cu totul a fost făcută după patru luni de când decizia de demolare a acestora a fost aprobată chiar de către aleșii locali. În ședința Consiliului Local Ploiești din data de 16 ianuarie a.c. s-a discutat și proiectul de hotărâre ce a vizat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești a respectivelor module din lemn, în vederea scoaterii lor din funcție, respectiv a casării, cu precizarea că decizia demolării acestor chioșcuri i-a luat, în ședința menționată, pe unii dintre aleşii locali prin surprindere, întrucât aveau cunoștință de un alt proiect de hotărâre, pe care tot ei îl aprobaseră cu ani în urmă și care presupunea ca aceste foișoare să fie transformate în cafenele. Inițial gândită ca să înfrumusețeze porțiunea din imediata apropiere a Parcului ”Nichita Stănescu”, prin prezența acelora care vindeau flori, cărți noi și vechi, zona în care au apărut căsuțele a fost amenajată după anul 2000. Însă, după ce au dispărut atât florăresele, cât și cei care vindeau cărți – activitatea acestora din urmă fiind transferată lângă Parcul ”Toma Socolescu” – zona a devenit insalubră din cauza degradării continue a foișoarelor din lemn. Dând timpul în urmă, e de reţinut că transferul activității inițiale s-a făcut întrucât la nivelul municipalității s-a propus schimbarea destinației zonei respective, în toamna anului 2019, în Consiliul Local Ploiești fiind aprobat și un proiect de hotărâre ce avea ca obiect ca ansamblurile din lemn să fie transformate în cafenele și restaurante. În urma organizării unei licitații publice, la sfârșitul aceluiași an 2019, unele dintre chioșcuri au fost adjudecate, fiind încheiate și contracte în acest sens, numai că lucrările, conform autorizației de construire pentru modernizarea acestor ansambluri, puteau fi începute doar după devierea rețelei publice de canalizare, sarcină care i-a revenit Primăriei Ploiești. Ulterior, în anul 2000, au fost demarate și procedurile de achiziție pentru elaborarea studiului de fezabilitate, dar procedura a fost anulată, întrucât nu s-a depus nicio ofertă, după care a venit pandemia și s-a blocat totul! În noiembrie 2022, Primăria Ploiești a organizat o nouă licitație, tot pentru aceeași procedură, însă nici de această dată nicio firmă nu s-a arătat interesată de lucrare. Cum, însă, timpul nu stă în loc, din cauza precipitațiilor, căsuțele din lemn s-au degradat și mai mult, autoritățile luând, la începutul acestui an, printr-o hotărâre adoptată în legislativul local, așa cum am menționat, decizia demolării lor.

Ce va fi în Centrul Civic după ce va fi demolat și ultimul foișor din lemn și zona va fi igienizată? Răspunsul a fost dat, în mod oficial, chiar de Primăria Ploiești, prin intermediul unui comunicat de presă: ”În viitorul apropiat, municipalitatea intenționează să reconfigureze zona dezafectată într-un punct de interes public, atractiv, din Centrul Civic, cu o estetică urbană modernă, care să devină un spațiu de relaxare pentru ploieșteni, proiectul administrației publice ploieștene urmând să respecte condițiile legale în vigoare”.