Tricolorul Breaza va reprezenta Prahova la barajul de promovare în Liga a III-a, iar clubul condus de Marius Vișan așteaptă să vadă ce grupare va câștiga întrecerea organizată de AMFB București.

Marea favorită, „Dinamo Badea” – echipă pregătită de Andrei Criste a, s-a încurcat cu Știința București, iar Daco Getica a învins Progresul și a urcat pe prima poziție a play-off-ului!

Clasament:

ASC Daco Getica- 5p.

CS FC Dinamo – 4p.

CSU Știința – 1p.

CS Progresul 2005 – 1p

Program:

Etapa a II-a, 27 mai 2023

15:30 – Știința București vs. CS Progresul

18:00 – Dinamo vs. Daco Getica

Etapa a III-a, 3 iunie 2023

15:30 – Daco Getica vs. Știința București

18:00 – CS Progresul vs. Dinamo

În cadrul play-off-ului fiecare club vor evolua în câte 3 runde diferite pentru a stabili cine va merge la barajul pentru promovare, care se va disputa împotriva campioanei județului Prahova, Tricolorul defilând efectiv în primul eșalon de la noi, ultima rundă, brezenii învingând la Brebu cu 2-1 (cronica partidei în ziarul de mâine).