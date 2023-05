C.S. Blejoi și-a asigurat prezența la barajul pentru promovare în liga secundă după un parcurs excelent pentru gruparea condusă de Cristi Vlad și Gheorghe Bizineche. Cu foarte mulți jucători tineri talentați de perspectivă majoritatea dintre ei fiind din Prahova, crescuți de Petrolul sau Astra, acestia au reușit să câștige foarte ușor seria din care au făcut parte.

Locul unde jucătorii de la C. S. Blejoi au devenit campioni a fost tocmai pe terenul de la C.S.O. Plopeni, unde doar Sepsi II a câștigat toate cele trei puncte în acest campionat. Derbiul de la Plopeni a fost unul foarte echilibrat în care gazdele au început mai bine jocul iar în minutul 10 M. Răileanu putea să deschidă scorul atunci când a scăpat singur cu portarul advers, dar a șutat în acesta. Când mingea nu vrea să intre în poartă însă, nu intră… Nici golgheterul Ciobanu, jucătorul care a fost în multe meciuri decisiv pentru echipa sa nu a reușit să spargă gheața, chiar și când a rămas în poziție de ”unu la unu” cu portarul trăgând în bara transversală.

Norocul de cele mai multe ori îi ajută pe cei buni, iar de multe ori trebuie să fii doar pragmatic si să profiți de momentul potrivit. În min 16 M. Nițescu a centrat perfect în careu pentru M. Ghinea care a deschis scorul cu un șut plasat, apoi în min 25 golkepper-ul plopenar a scos trasorul lui M. Nițescu de sub bara transversală

După pauză jocul a devenit unul de luptă, cu multe faulturi la mijlocul terenului multă tensiune. C. S. Blejoi a rămas cu un om mai puțin pe teren din minutul 57, când Pahonțu a fost eliminat, dar gazdele nu au reușit să restabilească egalitatea deoarece oaspeții au închis foarte bine jocul, blocând atacurile spre poarta lui Bălănică. Plopenarii răman pe locul secund, cu șanse importante de a prinde barajul pentru eșalonul secund, unde Blejoiul era calificată matematic de ceva vreme.

Mâine, lucrurile se pot lămuri și mai mult, fiind programată o rundă intermediară în play-off.

C.S.O. Plopeni-C.S. Blejoi 0-1(0-1)

Stadion: Gheorghe Șilaev. Spectatori: 150. A marcat: M.Ghinea(16)

C.S.O Plopeni: Ș. Georgescu – A. Lobonț, B. Minea, R. Alecsandu, Al. Giuroiu (77 D. Chejnoiu) – R. Simionescu (55A. Păun), M. Răileanu (55 E. Rudaru) – C. Vlad (cpt), L. Radu (70 C. Dumitru), D. Iancu (55 A. Rusu) -A. Ciobanu. Antrenor: Daniel Dumitrache.

C.S. Blejoi: S. Bălanică- I. Drăgoi, T. Giuroiu, A. Niculae, M. Ghinea-D. Enache(Cpt), C. Pahontu- C.Munteanu, M. Nițescu (85 I. Dima), D. Brăiłă (89 D. Mănescu) – D.Ilie (46 S.Bălașa). Antrenor: Răzvan Vlad

Avertismente: C.Vlad (65), A. Giuroiu (73), R. Lobonț (75) / C. Pahonțu (44, 57), I. Drăgoi (49),C. Munteanu (57), D. Braila (63), A. Niculae (67),T. Giuroiu (76).

Eliminare: Cătalin Pahonțu(57 – C.S. Blejoi)

Au arbitrat: Bogdan Neculcea (București) -Tamas Biro Barna, Gergely Bedohazi (ambii din Covasna).

Observator de arbitri: Cristina Babadac (Reșița). Delegat de joc: Vlad Calălușer (București)

Jucătorul meciului: Mădălin Ghinea (C.S. Blejoi).

Liga 3, Seria 5, etapa 5, play-off

SR Braşov – Olimpic Cetate Râşnov 0-0

CSO Plopeni – CS Blejoi 0-1

Mădălin Ghinea (16)

Clasament

Loc Echipa M V E I Gol +/- Pct

1. CS Blejoi 5 3 2 0 10-6 4 53

2. CSO Plopeni 5 1 3 1 4-3 1 38

3. ACS SR Municipal Braşov 5 0 4 1 4-6 -2 34

4. ACS Olimpic Cetate Râşnov 5 0 3 2 6-9 -3 33

Liga 3 – Play-Off – Meciurile Etapei 6, 2 mai ora 18,00

ACS Olimpic Cetate Râşnov – CSO Plopeni

CS Blejoi ACS SR Municipal Braşov

Seria 5, etapa 5, play-out

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2 – KSE Târgu Secuiesc 1-2

Raul Stanislav (76) / Lorand Santa (42), Attila Albu (90+4)

Kids Tâmpa Braşov – CS Păuleşti 3-1

Raul Cupu (45+1), Răzvan Zota (62), Marian Kerekes (90) / Cristian Vasile (43)

Olimpic Zărneşti – AFC Odorheiu Secuiesc 1-3

Lucian Codreanu (10) / Csongor Simo (54, 86), Szilard Szakacs (55)

Clasament

Loc Echipa M V E I Gol +/- Pct

1. AFC Odorheiu Secuiesc 5 3 1 1 13-6 7 35

2. CS Păuleşti 5 2 2 1 9-8 1 32

3. ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2 5 3 0 2 9-9 0 28

4. ACS Kids Tâmpa Braşov 5 1 1 3 9-14 -5 22

5. ASC Olimpic Zărneşti 5 1 2 2 8-9 -1 21

6. ACS KSE Târgu Secuiesc 5 1 2 2 7-9 -2 21

Liga 3 – Play-Out – Meciurile Etapei 6, 2 mai ora 18,00:

ASC Olimpic Zărneşti – CS Păuleşti

ACS Kids Tâmpa Braşov – ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2

ACS KSE Târgu Secuiesc – AFC Odorheiu Secuiesc