Hipodromul Ploieşti a găzduit cea de-a doua reuniune oficială din 2023, organizată de Clubul Sportiv Municipal Ploieşti, sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti şi a Primăriei Municipiului Ploieşti, cu sprijinul sponsorului „Supermarket La Cocoş”.

Evenimentul a avut cinci curse de trap în program, cea mai importantă fiind cea programată la ora 11:20 şi dotată cu „Premiul de Florii”. Întrecerea i-a revenit armăsarului New Jersey, condus de Ion Costeanu, care a câştigat destul de clar disputa cu iapa Prya CD, ce l-a avut în sulky pe Cristian Slate. Festivitatea de premiere a principalei curse a fost oficiată de consilierul local Alexandru Ştefan şi de coordonatorul secţiei de box a CSM Ploieşti, antrenorul emerit Titi Tudor.

În celelalte curse ale zilei s-au impus Kiss Me D’Avril (Premiul Bujorel), Otawa (Premiul Supermarket La Cocoş), Junkie (Premiul Cupidon) şi Sansa WE (Premiul de Primăvară). Cu menţiunile că primele două curse au fost câştigate de o femeie, driverul Marga Niţă, care şi-a făcut, astfel, două frumoase cadouri cu prilejul onomasticii. Ca de obicei, cei mai mici dintre spectatori s-au putut plimba gratuit cu calul Mokka, având, totodată, amenajat un „fun corner” unde s-au putut juca sub sub atenta supraveghere a angajaţilor Complexului Hipodrom. Următoarea reuniune hipică este programată duminică, 23 aprilie, atunci când se va ţine „Premiul Sfântu Gheorghe”, eveniment în cadrul cărora de vor desfăşura şi două curse de galop.