Potrivit Muzeului Județean de Științele Naturii, mâine, 11 aprilie a.c., la Palatul Culturii din Ploiești, Sala Coloanelor, începând cu ora 11.00, va avea loc vernisarea expoziției „Chemarea în jurul lumii – Uca Marinescu”. Organizată în colaborare cu Asociația Club Art Văleni, expoziția – care poate fi vizitată gratuit în perioada 11-18 aprilie a.c. – prezintă o parte exponențială a istoriei celor peste 50 de ani în care exploratoarea din România – Uca Marinescu – a răspuns chemării – așa cum îi place acesteia să spună – de a explora “necunoscutul lumii largi”. Uca Marinescu este prima femeie din lume care a atins pe schiuri, în acelaşi an, cei doi poli geografici, iar la cei magnetici a fost la numai un an diferență între expediții. A ajuns în Antartica sub drapelul României, a traversat Africa de la sud la nord trecând prin 11 țări, iar în 2010 a călătorit în jurul lumii, explorând 24 de țări. ”Uca Marinescu s-a născut în anul 1940 la Gheorgheni, în județul Harghita, unde a învățat să iubească natura și oamenii. Primele drumeții le-a făcut alături de părinții săi, pe cărările masivului Hășmașul Mare. A colindat mai apoi ţara, pe vremea când era profesoară, împreună cu grupe de elevi. Mai târziu, a pornit în cucerirea lumii întregi. A fost în nenumărate expediţii solitare, a căutat mereu drumurile nebătătorite şi nu s-a oprit niciodată, nici măcar atunci când i s-a spus că viaţa i-ar putea fi pusă în pericol. Prima sa expediţie în afara graniţelor ţării a fost însă după 1990, în îndepărtata Chină, unde a încercat să pătrundă în tainele culturii şi civilizaţiei asiatice și pentru care s-a pregătit studiind câţiva ani mandarina. Deși scopul călătoriilor ei nu a fost niciodată acela de a face performanţă, a reuşit să adune în palmares realizări deosebite. Ca o recunoaștere a performanțelor sale, în anul 2002, președintele României i-a acordat Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Ofițer. Exploratoarea își propune ca în acest an să organizeze o expediție în Buthan, unde, spune ea, principiul de viață al oamenilor este foarte simplu: dacă tu ești fericit și eu sunt fericit”, au ținut să transmită organizatorii expoziției ”Chemarea în jurul lumii – Uca Marinescu”.