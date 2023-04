Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ îşi exprimă îngrijorarea privind cazul petrecut miercuri într-o unitate de învăţământ din Capitală, unde un cadru didactic a fost înjunghiată de un elev de 16 ani, şi consideră că această faptă ar trebui să alarmeze nu doar sistemul de educaţie şi părinţii, ci mai ales autorităţile statului.

„Şcolile din România pot deveni un spaţiu periculos! Elevii şi angajaţii din învăţământ au nevoie de protecţie! (…) Din păcate, asistăm la o escaladare a acestei situaţii care poate să devină dramatică! Spaţiul şcolar a devenit deja unul nesigur, dacă ne gândim doar la cele petrecute în ultima perioadă, când am asistat la acte de violenţă, ameninţări, abuzuri sau consum de droguri. Sunt tot mai multe cazuri în care elevii devin violenţi cu proprii colegi sau cu profesorii lor. Se impune intervenţia de urgenţă a Guvernului României şi a Parlamentului pentru a crea un cadru legislativ care să transforme şcoala într-un spaţiu al siguranţei şi al integrităţii fizice şi psihice, nu unul al pericolului, cum deja se întâmplă în acest moment”, semnalează sindicaliştii într-un comunicat, citat de Agerpres.

FSLI reaminteşte că în anul 2018 a depus în Parlament un proiect de act normativ privind protecţia cadrelor didactice, „care a fost pur şi simplu ignorat de aleşii acestei ţări”, şi subliniază că este obligatorie o astfel de lege, prin care să le fie oferită siguranţa, atât cadrelor didactice, cât şi elevilor.

Sindicaliştii din Educaţie susţin că lipsa unei intervenţii cât mai rapide şi cât mai ferme a autorităţilor statului va face ca profesorilor să le fie frică să mai meargă în şcoli pentru a-şi desfăşura activitatea, cadrele didactice îşi vor pierde din autoritatea şi respectul cuvenite prin această meserie, iar elevii vor avea o influenţă negativă din partea celor care perturbă sub orice formă liniştea din unităţile de învăţământ.

„Şcoala este a doua casă, pentru cei mai mulţi copii. Asta înseamnă a doua casă? Un loc în care domină frica, nesi­gu­ran­ţa, actele de violenţă, traficul de droguri? Pasivitatea Guvernului, dar mai ales a parlamentarilor României, care nu fac nimic pentru a combate aceste fenomene, reprezintă de fapt, acum, un girant al acestor manifestări care nu îşi au locul niciunde, cu atât mai mult acolo unde se face educaţie! Poate e vremea acum ca parlamentarii să ia în serios iniţiativa depusă de FSLI în urmă cu câţiva ani, în care am cerut măsuri de protecţie a cadrelor didactice. Cum putem tolera ca un cadru didactic să fie înjunghiat într-o şcoală? Cum putem să ne uităm la astfel de situaţii, fără să intervenim cu măsuri concrete? Ce rol mai au instituţiile acestui stat, dacă nu se reglementează această situaţie în care la orice pas, în şcoli, ne paşte pe toţi pericolul? Ştiţi să răspundeţi la aceste întrebări, stimaţi aleşi ai poporului? În slujba cui lucraţi acum, pentru că nu faceţi nimic pentru ­securitate şi siguranţă în şcoli, acolo unde aveţi şi domniile voastre copiii?”, a declarat preşedintele FSLI, Simion Hăncescu.