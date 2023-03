Fermierii prahoveni au aflat de la ministrul Agriculturii cum pot accesa bani europeni, întrucât ”cu hrana nu este de joacã”!

Demarată, la nivel național, la începutul lunii decembrie 2022, ”Caravana Cunoașterii Planului Național Strategic 2023 – 2027” a ajuns, ieri, și în Prahova, Ploieștiul fiind gazda Conferinței regionale la care au participat fermieri din Regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, inclusiv din Prahova. Cel care a prezidat întâlnirea a fost chiar inițiatorul acestor campanii, ministrul Agriculturii Petre Daea, la întâlnirea cu numeroșii participanți la această dezbatere fiind prezenți și prefectul județului Prahova, Virgiliu Nanu, deputatul PSD de Prahova Bogdan Toader și Cristian Apostol – vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. Așa cum s-a menționat, aceste întâlniri la nivel regional au scopul ”lucrului în teren”, astfel încât prevederile cuprinse în Planul Național Strategic 2023-2027 să fie cunoscute, cât mai în detaliu, de către cei interesați să-l aplice, respectiv să aibă posibilitatea de accesare de fonduri europene, în cazul de față de către fermieri. ”La prima conferință de prezentare a Planului Național Strategic, în decembrie anul trecut, am avut inspirația să spun că vor urma o serie de caravane și în țară, pentru o informare de la sursă. Vrem să vă spunem, în mod concret, ce și cum vom face. Acest plan nu e ușor de pus în practică. Are 1.900 de pagini și nu este făcut copy-paste, este o adevărată muncă. Prin intermediul acestui plan, avem la dispoziție 15,8 miliarde de euro și vrem să aducem toți banii în țară, pentru fermierii care se încadrează în accesarea lor. Fiind însă vorba despre bani europeni, sunt anumite reguli care trebuie respectate. De aceea am venit și în Prahova, pentru a vă informa că veți fi îndrumați și ajutați în accesarea banilor. Pentru că, așa cum s-a văzut, dacă primești astăzi un leu, mâine s-ar putea să dai înapoi trei lei, din cauza faptului că nu s-au respectat toate criteriile impuse”, a ținut să declare ministrul Agriculturii, Petre Daea. Potrivit acestuia, se vor aloca bani europeni pentru bunăstarea animalelor, anul acesta, pentru prima oară, stimulentele urmând să fie alocate și pentru bovine – atât pentru taurina de carne, cât și pentru lapte, ”având în vedere faptul că se crește greu vaca de lapte”. ”Toți cei care dețin un hectar de teren vor primi susținere financiară. Va fi sprijin pentru animale, pentru vița de vie și pomi fructiferi, pentru crescătorii de albine. De asemenea, se vor face investiții și în tinerii fermieri, întrucât cu hrana nu este de joacă! Este nevoie de încurajarea tinerilor să muncească în agricultură, pentru instalarea lor la fermă. Vor fi investiții și în procesare, dar banii nu se vor da la întâmplare, ci pe zone. Se vor da bani, de asemenea, pentru investiții și pentru sistemele de irigații, iar pentru prima dată, se vor da bani și pentru sistemele locale de irigații. Trebuie să refacem sistemul național de irigații cu bani de la bugetul național. Sunt prevăzute fonduri în valoare de1, 5 miliarde de euro pentru planul național de refacere a sistemului de irigații, în contextul în care știm că acest sistem a fost distrus de către noi, nu de către alții. În plus, acolo unde este sursă de apă se va realiza și sistem local de irigație, o premieră națională, pentru că altă șansă de rezolvare nu avem; când natura nu ne dă apă de sus, trebuie s-o luăm de jos”, a punctat ministrul Agriculturii. De adăugat şi faptul că, prezent la Ploiești, ministrul Petre Daea nu a scăpat ocazia să facă uz și de o serie de expresii mai mult decât spumoase, în ideea de a se face mai ușor de înțeles: ”Este nevoie de investiții pe toate planurile, inclusiv în perdele de protecție, în Prahova nefiind cazul. Este nevoie de astfel de perdele de protecție pentru că vânturile se învârtesc, afectează urechile, în fiecare zi găsind câte o ureche înfundată, fie stânga fie dreapta, depinde din ce parte bate vântul. Dar așa sunt vânturile în România! (…) Unele culturi au ieșit din peisaj, dar să nu ne mai gândim la ce n-am făcut, pentru că pe foc este mămăliga, iar dacă nu mesteci în ea se prinde de tuci și nu poți s-o mai mănânci. (…) Sunt instalații care se uită spre cer din cauza faptului că nu au mai fost folosite”.