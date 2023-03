Hotelierii din Antalya estimează că anul acesta vor avea ca oaspeţi peste 350.000 de români, în creştere cu 20% comparativ cu 2022, când numărul acestora s-a apropiat de cel din 2019, respectiv 292.000, a declarat preşedintele Asociaţiei Hotelierilor şi Investitorilor Mediteraneeni, Kaan Kaşif Kavaloglu, potrivit Agerpres.

„De zece ani, piaţa din România este foarte importantă pentru Turcia. 292.000 de turişti români au venit în Antalya în 2019 şi am ajuns aproape de numărul înregistrat în 2022. România este pe locul 7 în topul ţărilor care furnizează turişti în Antalya, iar în 2023 aşteptăm o creştere cu 20% a numărului de turişti români”, a spus Kavaloglu. Potrivit reprezentantului hotelierilor, în 2019, Antalya a înregistrat un record din punct de vedere al turismului, respectiv 16 milioane de turişti, şi începe să-şi revină după pandemie, având anul trecut 13,5 milioane de turişti.

„În 2022, am început să ne revenim. Turcia a trecut cel mai bine prin pandemie, întrucât a avut un concept numit ‚self tourism’. În 2021 am avut deja 9 milioane de turişti, iar anul trecut 13,5 milioane de turişti. Anul 2023 pare mult mai bun şi sperăm să depăşim recordul din 2019. Până acum, sunt aproximativ 14,5 milioane de rezervări pe chartere, însă cred că vor ajunge spre 16 milioane”, a subliniat el. În ceea ce priveşte războiul din Ucraina, Kavaloglu susţine că acesta nu a avut efecte foarte mari în turism.

Un top al ţărilor de unde vin turişti în Antalya arată că primul loc este ocupat de Rusia, urmată de Germania, Anglia, Polonia, Olanda, Kazahstan şi România. Din România, cei mai mulţi turişti vin din Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş, Bacău şi Braşov.

Preţurile vacanţelor în Antalya sunt pentru pachete de şapte nopţi care includ totul: transport zbor charter, taxe de aeroport, transferuri aeroport-hotel-aeroport, cazare + masă/all inclusive, asistenţă turistică în limba română) şi pornesc de la aproape 700 de euro/persoană pentru ultra all inclusive, putând depăşi 1.692 de euro/persoană ultra all inclusive, în funcţie de perioadă şi de hotel.