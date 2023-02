Centrul Judeţean de Excelenţă Prahova a fost dotat cu un seismometru educaţional digital de ultimă generaţie

N. Dumitrescu

Cu trei zile înainte de producerea cutremurelor devastatoare din Turcia și Siria, din data de 6 februarie a.c., Ploieștiul a fost plasat pe harta globală a înregistrărilor seismice, după ce Centrul de Execelență Prahova a fost dotat cu un seismometru educațional digital de ultimă generație. Informația a fost făcută publică, recent, chiar de reprezentanții centrului menționat, care au anunțat, pe pagina oficială de facebook, că pe data de 3 februarie a.c., Centrul de Județean de Excelență al învațământului prahovean, în cadrul filialei din Colegiul Național I.L. Caragiale Ploiești, a fost gazda unei activități inedite, în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pământului de pe platforma Măgurele. Astfel, în cadrul Programului Educațional care are ca scop extinderea rețelei seismice din România – ROEDUSEIS, Centrul Județean de Excelență a fost dotat cu un seismometru educațional digital de ultimă generație din clasa Raspberry Shake, având caracteristici semiprofesionale și cuprinzând un ansamblu de tehnologii care permit conectarea și a altor senzori precum geofoni, de infrasunete sau accelerometre. Instrumentul menționat poate fi folosit pentru a măsura și detecta vibrații chiar și extrem de slabe ale solului și furnizează date standard ce permit vizualizarea și analiza lor cu o diversitate de programe, fiind conectat la rețeaua internațională a seismometrelor de acest tip. ”Rolul seismometrului nu este doar educațional, ci face parte dintr-o rețea globală ce conține în prezent 1.918 stații de înregistrare a mișcărilor seismice, care culeg date, iar interpretarea lor conduce la o imagine îmbunătățită și o precizie mai clară asupra structurii și fenomenelor geotectonice. Datele sale sunt transmise în timp real, sunt publice și pot fi vizualizate de oriunde, accesând https://stationview.raspberryshake.org, (indicativul RCC9B, fiind al aparatului localizat pe hartă în Ploiești). Laboratorul Mobil de Geofizică Aplicată, Prevenire și Educație, care are ca direcție de acțiune, printre altele, creșterea gradului de conștientizare cu privire la riscul seismic și a interesului pentru cunoașterea domeniului Științelor Pământului, a adus, totodată, și un Kit educațional demonstrativ, pentru uz didactic. Elevii pasionați de fizică, prezenți la eveniment, au aflat de la echipa condusă de Dragoș Tătaru, coordonatorul laboratorului, informații specifice acestui domeniu, felul cum funcționază aparatura și, mai mult decât atât, faptul că aceste seismometre educaționale pot fi produse chiar și de elevi, cu imprimante 3D, având un cost accesibil și ușor de asamblat”, a mai menționat sursa citată. De adăugat faptul că evenimentul organizat la Ploiești a făcut parte dintr-un șir mai amplu de activități inițiate de Institutul Național de Fizica Pământului, la care au luat parte elevi și profesori ai Colegiul Național I.L. Caragiale Ploiești și ai Centrul Județean de Excelență Prahova. Rețeaua Seismică Educațională din România (Romanian Educational Seismic Network ROEDUSEIS) – pornită ca un proiect educațional în anul 2013 – este în prezent o rețea bazată pe instrumente de înregistrare a cutremurelor instalate în școli, care sunt operate de către personalul didactic și de către elevi, cu sprijinul cercetătorilor, și sunt utilizate, împreună cu materiale suport, ca o resursă pentru activități didactice inovative bazate pe datele înregistrate, datele fiind accesibile și publicului larg. Coordonatorul echipei de punere în aplicare a proiectului de la Ploiești este Stănescu Laurenția, profesor în cadrul Centrului Județean de Excelență Prahova. Centrul Județean de Excelență Prahova face parte din lista unităților de învățământ de stat și particular ploieștene, ca unitate conexă, misiunea acestuia fiind de a promova și sprijini dezvoltarea elevilor capabili de performanță, în toate domeniile.